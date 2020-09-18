Отменят доплату за классное руководство учителям. Но не всем

При регулировании вопросов, связанных с классным руководством, рекомендуется использовать тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый учебный год.

Минпросвещения установило условия отмены доплаты за классное руководство

Доплата за классное руководство может быть отменена из-за неисполнения или ненадлежащего исполнения педагогом работы, следует из разъяснения Минпросвещения РФ, опубликованного на официальном сайте ведомства.

Согласно документу, при регулировании вопросов, связанных с классным руководством, рекомендуется использовать тот же порядок, что и при распределении учебной нагрузки на новый учебный год.

"Так, применительно к порядку, установленному при распределении учебной нагрузки на новый учебный год, в коллективном договоре могут быть предусмотрены следующие положения, связанные с осуществлением педагогическими работниками классного руководства в классах: < ...> возможность отмены выплат за классное руководство за неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по классному руководству", — говорится в разъяснении.

В дополнительных разъяснениях также уточняется, что если классное руководство возложено на педагога не с начала месяца, то размер вознаграждения будет исчисляться пропорционально отработанному времени.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию поставил задачу поддержать классных руководителей на всей территории страны, отметив, что на них лежит особая ответственность, связанная с обучением и воспитанием детей. Обязанности классных руководителей, включающие основную работу по реализации воспитательного компонента образования, осуществляют более 74% российских педагогов. С 1 сентября классные руководители в российских школах начали получать федеральные надбавки за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.

Источник: sn.ria.ru