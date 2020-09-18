17.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Гороскопы / Общество

Гороскоп на пятницу 18 сентября для каждого знака зодиака: Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься

00:04 18.09.2020 Фото: pixabay.com
0

Весам разрешены крупные покупки, а творческим Львам сулят успех.

% name% title
Творческим Львам спрогнозирован успех, а Весам посоветовали делать крупные покупки

На пятницу, 18 сентября, гороскоп 2020 спрогнозировал "черный день" знаку Зодиака Водолей, сообщает Главред.

Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься.

Весам разрешены крупные покупки, а творческим Львам сулят успех.

Чего в пятницу ожидать представителям водных знаков Зодиака

Рыбы
Не позвольте партнерам обвести себя вокруг пальца, уясните материальные вопросы. Рыбы не будут кому-то что-то должны.

Скорпион
Будьте сдержаны и тактичны, эти качества оценят. Вы сможете уберечь близких и себя от зла.

Рак
Оценив ситуацию, можно начать заниматься делом. К перспективным делам можно подключить партнеров.

Чего в пятницу ожидать представителям огненных знаков Зодиака

Лев
Представителя профессий, связанных с творчеством, светит успех. В делах можно активничать и проявлять инициативу. Можно погрузиться в амурные дела.

Овен
Можно получить деловые предложения. Не стоит проявлять недоверие к партнерам. При помощи партнеров есть шанс добиться материального успеха.

Стрелец
День подходит для того, чтобы раскрепоститься и с кем-то познакомиться. Ваша жизнь может перевернуться после изменений на личном фронте.

Чего в пятницу ожидать представителям воздушных знаков Зодиака

Водолей

Ожидается очень неблагоприятный день. Легкомысленность и самоуверенность могут вам навредить. Не попадайте в темноту, а также избегайте тусовок. Постарайтесь проявлять дальновидность и контролируйте себя.

Весы
Можно заключать сделки и крупные покупки, в частности, покупать недвижимость. Ищите источники нового дохода, но сторонитесь предложений, которые кажутся сомнительными.

Близнецы
Хороший день для того, чтобы раскрепоститься и кем-то увлечься. Благодаря творческому порыву вы можете оказаться на высотах, которые казались недостижимыми. Постарайтесь рассчитывать только на себя.

Чего в пятницу ожидать представителям земных знаков Зодиака

Телец
Возможно, вы сможете потратить на решение деловых вопросов минимум сил и времени. День подходит для работы в коллективе. Чтобы достичь своей цели, подключите к работе еще кого-то

Козерог
Козероги, у которых нет пары, могут кем-то увлечься, но ненадолго. Можно работать в коллективе.

Дева
Возможно, появятся новые обстоятельства, к которым нужно будет приспосабливаться. Чтобы добиться того, чего вы хотите, подключите к деятельности еще кого-то.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как обычно проводите пятницу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Уделала отца: Лиза Галкина мастерски обыграла звездного папу в домино
00:57 18-09-2020
Уделала отца: Лиза Галкина мастерски обыграла звездного папу в домино
Гороскоп на пятницу 18 сентября для каждого знака зодиака: Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься
00:04 18-09-2020
Гороскоп на пятницу 18 сентября для каждого знака зодиака: Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься
В чем опасность осеннего равноденствия в високосный 2020 год: Астрологический прогноз на осень
23:20 17-09-2020
В чем опасность осеннего равноденствия в високосный 2020 год: Астрологический прогноз на осень
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 65
22:58 17-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным 20
22:56 17-09-2020
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей 79
22:56 17-09-2020
Выплаты от Путина на детей: Какого числа придут в сентябре 2020 - 5 000, 10 000 и 3000 рублей
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре? 58
22:55 17-09-2020
Новую выплату в 3000 рублей на детей от 0 до 18 лет выделило правительство. Какие категории ее получат в сентябре?
Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях? 4
22:55 17-09-2020
Кому выплатят до 15 000 рублей по постановлению Мишустина и на каких условиях?
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей 20
22:55 17-09-2020
Как поддержат многодетные семьи перед 1 сентября: кому положены 5000 и 10000 рублей
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео 269
22:54 17-09-2020
Подруги встали стеной за Мадину: выволок за волосы невесту борец Заурбек Сидаков после полученного интим-видео