Гороскоп на пятницу 18 сентября для каждого знака зодиака: Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься

Творческим Львам спрогнозирован успех, а Весам посоветовали делать крупные покупки

На пятницу, 18 сентября, гороскоп 2020 спрогнозировал "черный день" знаку Зодиака Водолей, сообщает Главред.

Стрельцам и Близнецам звезды посоветовали раскрепоститься.

Весам разрешены крупные покупки, а творческим Львам сулят успех.

Чего в пятницу ожидать представителям водных знаков Зодиака

Рыбы

Не позвольте партнерам обвести себя вокруг пальца, уясните материальные вопросы. Рыбы не будут кому-то что-то должны.

Скорпион

Будьте сдержаны и тактичны, эти качества оценят. Вы сможете уберечь близких и себя от зла.

Рак

Оценив ситуацию, можно начать заниматься делом. К перспективным делам можно подключить партнеров.

Чего в пятницу ожидать представителям огненных знаков Зодиака

Лев

Представителя профессий, связанных с творчеством, светит успех. В делах можно активничать и проявлять инициативу. Можно погрузиться в амурные дела.

Овен

Можно получить деловые предложения. Не стоит проявлять недоверие к партнерам. При помощи партнеров есть шанс добиться материального успеха.

Стрелец

День подходит для того, чтобы раскрепоститься и с кем-то познакомиться. Ваша жизнь может перевернуться после изменений на личном фронте.

Чего в пятницу ожидать представителям воздушных знаков Зодиака

Водолей



Ожидается очень неблагоприятный день. Легкомысленность и самоуверенность могут вам навредить. Не попадайте в темноту, а также избегайте тусовок. Постарайтесь проявлять дальновидность и контролируйте себя.

Весы

Можно заключать сделки и крупные покупки, в частности, покупать недвижимость. Ищите источники нового дохода, но сторонитесь предложений, которые кажутся сомнительными.

Близнецы

Хороший день для того, чтобы раскрепоститься и кем-то увлечься. Благодаря творческому порыву вы можете оказаться на высотах, которые казались недостижимыми. Постарайтесь рассчитывать только на себя.

Чего в пятницу ожидать представителям земных знаков Зодиака

Телец

Возможно, вы сможете потратить на решение деловых вопросов минимум сил и времени. День подходит для работы в коллективе. Чтобы достичь своей цели, подключите к работе еще кого-то

Козерог

Козероги, у которых нет пары, могут кем-то увлечься, но ненадолго. Можно работать в коллективе.

Дева

Возможно, появятся новые обстоятельства, к которым нужно будет приспосабливаться. Чтобы добиться того, чего вы хотите, подключите к деятельности еще кого-то.