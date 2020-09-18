18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Красота / Общество

Больше не кукла Барби: Лера Кудрявцева обрезала боб каре и сменила весь гардероб

13:17 18.09.2020 Фото: instagram.com
0

Стоит отметить, что новая прическа ей очень идет. Правильно подобранная длина подчеркивает идеальный овал лица.

% name% title
Дополнили образ макияж с акцентом на глаза и укороченная стрижка каре

С новой стрижкой телеведущая стала выглядеть невероятно стильно.

Вот уже несколько лет популярная телеведущая Лера Кудрявцева придерживается одного стиля, который в народе называют «стиль Барби». Облегающие мини, яркий макияж с густыми нарощенными ресницами, розовые пухлые губы – все это, по мнению пользователей сети, напоминало внешность популярной американской куклы.

В какой-то момент Кудрявцева решилась на кардинальные преображения. Вначале телеведущая лишилась длинных нарощенных волос, затем Кудрявцева удалила импланты из груди. Третьим этапом было кардинальная смена гардероба. Теперь звезда отдает предпочтение стильным брючным костюмам с объемными жакетами и модным платьям с полуоблегающим силуэтом.

А на днях знаменитость похвасталась еще одним стильным преображением – Лера еще короче обрезала волосы и сделала модное каре. Результатам Кудрявцева поделилась на своей страничке в Instagram.

На фотографии Лера позирует в ярко-желтом платье с воротом-стойкой и объемными рукавами. Дополнили образ макияж с акцентом на глаза и укороченная стрижка каре. Стоит отметить, что новая прическа ей очень идет. Правильно подобранная длина подчеркивает идеальный овал лица и делает образ более молодежным.

Источник: clutch.ua

боб каре каре новый образ прическа стиль телеведущая фото Лера Кудрявцева Instagram
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Делали каре когда-нибудь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

"Куча операций и фотошопа": Белла Хадид снялась голой и нарвалась на критику фанатов
14:17 18-09-2020
БердскСколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска, "раскололась" власть
14:15 18-09-2020
Сколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска,
БердскООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу 1
14:05 18-09-2020
ООО «ШОКОЛАДНАЯ СТРАНА» приглашает на работу
Когда Всемирный день безопасности пациентов в 2020 году и что принято делать в этот день
14:00 18-09-2020
Когда Всемирный день безопасности пациентов в 2020 году и что принято делать в этот день
Отменят доплату за классное руководство учителям. Но не всем
14:00 18-09-2020
Отменят доплату за классное руководство учителям. Но не всем
Окровавленная рука жертвы ДТП торчала из кузова грузовика. Криминала нет, сказали в МВД
13:45 18-09-2020
Окровавленная рука жертвы ДТП торчала из кузова грузовика. Криминала нет, сказали в МВД
Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска
13:45 18-09-2020
Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска
Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже
13:45 18-09-2020
Трусы Бузовой за 15 тысяч, а Киркорова за 500: Топ самых странных лотов знаменитостей на продаже
Когда убирать тыкву на зиму и как ее правильно хранить
13:32 18-09-2020
Когда убирать тыкву на зиму и как ее правильно хранить
БердскФотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск» 2
13:32 18-09-2020
Фотомарафон «И это мой питомец!» запустил «Курьер.Среда.Бердск»