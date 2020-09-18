Больше не кукла Барби: Лера Кудрявцева обрезала боб каре и сменила весь гардероб

Стоит отметить, что новая прическа ей очень идет. Правильно подобранная длина подчеркивает идеальный овал лица.

Дополнили образ макияж с акцентом на глаза и укороченная стрижка каре

С новой стрижкой телеведущая стала выглядеть невероятно стильно.

Вот уже несколько лет популярная телеведущая Лера Кудрявцева придерживается одного стиля, который в народе называют «стиль Барби». Облегающие мини, яркий макияж с густыми нарощенными ресницами, розовые пухлые губы – все это, по мнению пользователей сети, напоминало внешность популярной американской куклы.

В какой-то момент Кудрявцева решилась на кардинальные преображения. Вначале телеведущая лишилась длинных нарощенных волос, затем Кудрявцева удалила импланты из груди. Третьим этапом было кардинальная смена гардероба. Теперь звезда отдает предпочтение стильным брючным костюмам с объемными жакетами и модным платьям с полуоблегающим силуэтом.

А на днях знаменитость похвасталась еще одним стильным преображением – Лера еще короче обрезала волосы и сделала модное каре. Результатам Кудрявцева поделилась на своей страничке в Instagram.

На фотографии Лера позирует в ярко-желтом платье с воротом-стойкой и объемными рукавами. Дополнили образ макияж с акцентом на глаза и укороченная стрижка каре. Стоит отметить, что новая прическа ей очень идет. Правильно подобранная длина подчеркивает идеальный овал лица и делает образ более молодежным.

Источник: clutch.ua