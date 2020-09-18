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Красота / Общество

"Куча операций и фотошопа": Белла Хадид снялась голой и нарвалась на критику фанатов

14:17 18.09.2020 Фото: wikimedia.org
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«Моя подружка приготовила мне сегодня утром перед работой кофейный скраб. Это божественно», — написала она на опубликованном кадре.

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Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире

Американская супермодель Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, подверглась критике в сети за публикацию фотографии без одежды и нижнего белья. На размещенный в ее Instagram-сторис снимок обратили внимание журналисты.

Манекенщица сфотографировалась в зеркало голой, показав обнаженное тело, покрытое скрабом из кофейной гущи. «Моя подружка приготовила мне сегодня утром перед работой кофейный скраб. Это божественно», — написала она на опубликованном кадре.

Пользователи сети обругали Хадид в комментариях за чересчур откровенное фото. «На самом деле она совсем не привлекательная женщина», «На каких ты наркотиках?», «Займись делом», «Она выглядит такой скучной», «Поешь», «Выглядишь деформированной с ног до головы», «Куча операций и фотошопа», — выказывались они.

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Манекенщица сфотографировалась в зеркало голой, показав обнаженное тело

Источник: lenta.ru

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