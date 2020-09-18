Когда убирать тыкву на зиму и как ее правильно хранить

По каким сортовым и индивидуальным признакам определить зрелость? Как понять, что тыква созрела? Когда снимать урожай по лунному календарю? Подробные ответы на эти вопросы вы найдете в нашей статье.

При хранении тыквы не должны лежать вплотную друг к другу

Сбор урожая тыквы — самый приятный процесс для огородника. А если плоды уродились, то вдвойне. Тыкву любят за богатое содержание витаминов и микроэлементов, но из-за ошибок овощеводов теряется ее польза. Если передержать тыкву на грядке, она может подмерзнуть. От срока сбора овоща во многом зависят его вкусовые качества и срок хранения.

Когда убирать тыкву

Среднеспелый сорт тыквы созревает около 4 месяцев. Убирают урожай в середине сентября. Обязательное условие — успеть срезать все плоды до наступления заморозков. В противном случае тыква быстро замерзнет и испортится. Урожай собирают в сухой погожий день. Если снятие плодов выпало на дождливый период, плоды высушивают и оставляют на несколько суток в сухом темном месте.

От чего зависят сроки созревания

Есть скороспелые, среднеспелые и позднеспелые сорта. Каждый из них отличается скоростью и условиями созревания.

Климат играет ключевую роль в плодоношении растений:

- в южных регионах на открытом грунте принято собирать урожай, когда иссохнут все листочки;

- в северных областях плоды не успевают поспеть, их снимают раньше времени и отправляют дозревать в помещении.

Как понять, что тыква созрела и её пора убирать

Как определить спелость овоща на грядке? Для начинающих огородников особенно важно знать признаки готовности плодов к употреблению или хранению. Руководствуйтесь внешними проявлениями. Не нарушайте целостность плода и не пытайтесь его проткнуть или разрезать, иначе он быстро испортится.

Важно! Снимать овощи можно только при помощи ножа, аккуратно отрезая его от плодоножки. Не срывайте тыкву и не оставляйте на хвостике рваных концов — это вызовет болезненность плода и растения.

Индивидуальные признаки созревания плодов

Проверить спелость тыквы можно, не убирая ее с грядки. В зависимости от сорта каждое растение по-разному сигнализирует о зрелости плодов. Достаточно присмотреться к коре овоща: кустовые сорта отличаются четкими светло-желтыми полосками; у крупноплодной тыквы видна темная густая сетка; кора мускатных сортов приобретает бурый цвет со светлыми круглыми пятнами.

Внешние проявления

Внешние критерии зрелости тыквы:

Плодоножка высохшая, твердая, жесткая. Если она все еще зеленая, стоит дать ей дозреть.

Листья и плети на растении пожелтевшие и высохшие (хотя бы частично).

Тыква имеет насыщенный цвет в зависимости от ее сорта — желтый, серо-зеленый или темно-оранжевый. Есть некоторые сорта, на которые это правило не распространяется. Существуют растения, чьи плоды остаются белыми или серыми и при полноценном созревании.

Корка плода жесткая и плотная. При надавливании на нее не должно оставаться вмятин.

Оболочка спелых плодов имеет ярко выраженный рисунок. Исключение составляют зеленоплодные сорта.

Плотная структура мякоти.

Твердая кожура семян, за исключением голосемянных сортов.

Справка. Некоторые огородники рекомендуют ориентироваться на звук при постукивании. Если он звонкий, тыква созрела.

Обладая этими нехитрыми знаниями, вы без труда узнаете время уборки урожая на своем огороде. Где бы он ни находился, на Кубани, в Сибири, в Ленинградской, Московской областях или на Урале — эти критерии универсальны.

Убирайте только созревшие плоды. Если вам все-таки необходимо провести сбор раньше времени, оставьте их дозревать в теплом сухом месте.

Для удобства огородников производители пишут сроки снятия урожая на обратной стороне пакетика с семенами. Иногда в описании указывается цвет созревшего плода.

Важно! Срок, указываемый производителями, будет точен, только если лето выдалось теплым и солнечным.

Календарные сроки сбора урожая

Календарные сроки уборки тыквы зависят от местного климата и сорта растения:

- в Сибири урожай снимают с конца августа;

- в средней полосе России и на Украине — в середине сентября;

- в Краснодарском крае — до начала октября.

Тыкву нужно собирать в ясный сухой день. Желательно, если он совпадет с датой сбора по лунному календарю.

Уборка по лунному календарю

Опытные огородники проводят все работы на участке, согласно лунному календарю. Оказывается, даже уборка урожая имеет свои благоприятные дни — в этот период все соки растения движутся к плоду, насыщая его и придавая вкус. Каждый год график лунного календаря изменяется. Наиболее благоприятными датами для сбора тыкв будут дни, когда Луна находится в Близнецах в убывающей фазе, Скорпионе — в растущей, Стрельце, Козероге и Водолее — в любой.

Хранение собранного урожая

Прежде чем оставить собранный урожай на хранение, желательно рассортировать тыквы по объему на крупные, средние и мелкие.

Опытные дачники советуют оставлять плоды только средних и крупных размеров, без повреждений.

Как узнать, не сгниет ли тыква во время хранения? Если соблюдать определенные условия, она останется свежей всю зиму. При температуре в 25-28°C и влажности в 80-85% недозревшие тыквы дозреют, кожица затвердеет, а царапины, которые могут стать причиной гниения, заживут.

Если вы все-таки увидели повреждения, попытайтесь их излечить, обработав 3%-ной марганцовкой. Спустя неделю тыкву желательно перенести в сухое прохладное место, желательно с хорошей вентиляцией. Благоприятные условия для хранения на оставшееся время — температура +4…+9°C и влажность — 70%.

Владельцы частных домов могут использовать для закладки урожая погреба, жители мегаполисов приспособились хранить овощи на балконе или в подвале.

Источник: agronom