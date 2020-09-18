Быстрое оформление и продление медкнижек в клинике Веритас

Оформить мед. книжку Вы можете у нас шесть дней в неделю, пройти гигиеническое обучение по графику, когда Вам будет удобно.

Стоит помнить, что мед книжки являют официальным документом

Медицинский центр "Веритас" предлагает оформление комиссий за 1 день, на профессиональную пригодность, санитарных книжек, нарколог и психиатр в клинике!

Для начала давайте определимся, что такое мед книжки, а главное, кому и зачем необходимо приобрести медицинскую книжку?

Личные мед книжки купить следует всем, чья работа связана с изготовлением, транспортировкой, продажей или хранением продуктов питания. Кроме того, сделать медицинскую книжку надо:

Работникам сферы коммунально-бытового обслуживания и промышленной торговли,

Работникам яслей и детсадов,

Работникам образовательных учреждений,

Работникам транспортных предприятий,

Медицинским работникам.

Если же у вас уже есть личная медицинская книжка, но она просрочена, то в центре вам также будет предоставлена возможность быстрого прохождения медицинского осмотра и продления медкнижки.

Стоит помнить, что мед книжки являют официальным документом, следовательно, все, кто отказался купить медицинскую книжку, но продолжает работать на должностях, где она требуется, а также воспользовавшиеся подделкой мед книжки, несут за это уголовную ответственность (согласно статье 327 Уголовного Кодекса РФ). Именно поэтому, если вам нужно сделать медкнижку - обращайтесь в медицинское учреждение, имеющее законное право на оформление мед книжки. Одной из таких организаций и является Медико - диагностический центр “Веритас”.

Оформление медкнижек в клинике “Веритас” - быстро и качественно!

Вам необходимо оформление мед книжки срочно?

Тогда приглашаем вас в “Веритас”, центр предоставляет клиентам возможность оперативно сделать медицинскую книжку с максимальным комфортом для себя. Без спешки и суеты. Вы проходите обследование и сдаете все необходимые анализы.

Срочное оформление медкнижки в клинике “Веритас” обойдется вам значительно дешевле, чем в большинстве других клиник, а быстрота прохождения мед комиссии Вас приятно удивит – она занимает в среднем полчаса - час. Саму же медкнижку вы сможете получить максимум через два - три дня, вместо нескольких недель, как это заведено в государственных поликлиниках. Мы ценим Ваше время!

Вы оформляете мед книжку срочно, между тем вы можете быть уверены, что она содержит всю необходимую (и достоверную!) информацию о результатах лабораторных и рентгеновских исследований, медосмотрах, отметках о перенесенных ранее заболеваниях. Данные подтверждаются печатью лечебного учреждения, как того и требует каждое легальное оформление медкнижек.

Итак, вы решили для себя, что вам требуется мед книжка срочно?

Порядок прохождения медицинского осмотра по личной медицинской книжке и ее выдаче.

Настоящий порядок устанавливает правила прохождения медицинского осмотра по личной медицинской книжке и правила предоставления личной медицинской книжки вместе с пасортом здоровья и медицинским заключением по результатам предварительного (периодического) осмотра.

При себе иметь:

Результат цифровой ФЛГ или рентгенографии (за последний год),

Баночку с мочой на общий анализ мочи,

Коробочку - кал на я/глист,

Личную медицинскую книжку, приобретенную в Федеральных бюджетных учреждений здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии",

Паспорт (или иной документ установленного образца, удостоверяющий личность),



Паспорт здоровья работника (при наличии) - форма №025/у - ПЗ.

При отсутствии результата цифровой ФЛГ или рентгенографии (за последний год) или физиологической невозможности пройти осмотр акушер-гинеколога в день прохождения медицинского осмотра Вы имеете возможность принести результат ФЛГ или рентгенографии и пройти акушера гинеколога позже.

Мы специально для Вашего удобства увеличили приемные часы для сдачи анализов, которые сдаются строго натощак:

Понедельник – пятница: 7:30 – 12:00

Суббота (только в клинике “Веритас”) 8:00 – 11:00

Далее Вы быстро проходите всех необходимых специалистов и сдаете медицинскую книжку в регистратуру.

Сроки получения личных медицинских книжек День оформления медицинской книжки День получения медицинской книжки Понедельник Среда Вторник Четверг Среда Пятница Четверг Суббота Пятница Понедельник Суббота Вторник

Такой график выдачи установлен для всех категорий работников, проходящих медосмотр по личной медицинской книжке за исключением работников торговли, общественного питания, пищевой промышленности, медицинских работников, учащихся профобразования, детских сезонных оздоровительных организаций, дошкольных образовательных организаций, соцработников, работников парикмахерских и переработки молока проходящих предварительный (первичный) медосмотр, срок выдачи личной медкнижки у данной категории на день позже дня указанного в правой графе.

Выдача готовых личных медицинских книжек: понедельник – пятница: 13:00 – 19:00 в рабочие дни и с 13:00 – 15:00 в субботу. Медкнижки оформляются в клинике по адресу: ул. О. Кошевого дом 6

Цены для физических лиц

Наим енование Первичный осмотр Периодический осмотр Муж Жен Муж Жен Работники в организациях пищевой промышленности, общественного питания, торговли, буфетах и на пищеблоках, молочных и раздаточных пунктах, базах и складах продовольственных товаров, работы, связанные с транспортировкой пищевых продуктов (п.14,15) 2 390 2 600 1790 2 000 Медперсонал лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных (п.17) 2 440 2 600 2020 2 180 Работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования, (п.16), работники детских и подростковых сезонных оздоровительных организаций (п.19), дошкольные образовательные организации, а также соц. приюты и дома престарелых (п.20), переработка молока (п.26) 2 260 2 420 1790 2 000 Работники образовательных организаций всех типов и видов, а также детских организаций, не осуществляющих образовательную деятельность (п.18), аптеки (п.24), водопроводные сооруж. (п.25) 1840 2 000 1790 2 000 Работники организаций бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) (п.21) 2 140 2 300 1670 1880 Работники бассейнов и водолечебниц (п.22), гостиниц, общежитий, пассажирских вагонов (проводников), в должности стюардесс (п.23) 1730 1880 1670 1880

Для корпоративных клиентов на ЛМК действует система скидок.

Оформить мед. книжку Вы можете у нас шесть дней в неделю, пройти гигиеническое обучение по графику, когда Вам будет удобно.

Быстро получить медкнижку в Веритас:

2-80-10 и 2-66-99, +7(913) 017 10 80

Будем рады помочь Вам!

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами

Источник: Раздел Клиники Веритас на сайте Весь Бердск