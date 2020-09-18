18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Политика

Лукашенко закрыл границу с Литвой и Польшей

08:30 18.09.2020 Фото: Кремлин.ру
0

Белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

% name% title
Президент Белоруссии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене».

Также белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

По словам президента, сегодня «ситуация очень непростая», в которой нельзя допустить «горячую войну». «Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — сказал Лукашенко. При этом президент отметил, что Белоруссия «не встанет на колени, даже если останется в одиночку».

закрыл границы латвия польша президент
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Помешательство?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Педофил пожизненно контролировать с помощью GPS-трекеров попросила Пушкина
10:30 18-09-2020
Педофил пожизненно контролировать с помощью GPS-трекеров попросила Пушкина
Слетел в кювет автобус с 42 пассажирами на трассе Р-256. Водителю стало плохо
10:28 18-09-2020
Слетел в кювет автобус с 42 пассажирами на трассе Р-256. Водителю стало плохо
Отключат холодную воду на все воскресенье 20 сентября 2020 в Бердске. Узнайте адреса
10:25 18-09-2020
Отключат холодную воду на все воскресенье 20 сентября 2020 в Бердске. Узнайте адреса
БердскКогда включат отопление в многоквартирных домах Бердска? Назвали дату
10:23 18-09-2020
Когда включат отопление в многоквартирных домах Бердска? Назвали дату
БердскМеньше месяца будут ходить дачные автобусы в Бердске. С какого числа их отменят?
10:16 18-09-2020
Меньше месяца будут ходить дачные автобусы в Бердске. С какого числа их отменят?
Побежали россияне не за рублем, а за долларом. Почему?
10:15 18-09-2020
Побежали россияне не за рублем, а за долларом. Почему?
Как получит выплату в 3 000, 5 000, 10 000 рублей в сентябре 2020, разъяснил Минтруд
10:00 18-09-2020
Как получит выплату в 3 000, 5 000, 10 000 рублей в сентябре 2020, разъяснил Минтруд
БердскСпецвыпуск "Выборы прошли: уходит ли мэр?" вышел в газете "Курьер. Среда. Бердск" 16 сентября 2020
10:00 18-09-2020
Спецвыпуск
Вкуснейшие рецепты салатов из помидоров на зиму
09:58 18-09-2020
Вкуснейшие рецепты салатов из помидоров на зиму
Красивые поздравления на 18 сентября в день секретаря
09:57 18-09-2020
Красивые поздравления на 18 сентября в день секретаря