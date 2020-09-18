Лукашенко закрыл границу с Литвой и Польшей

Белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

Президент Белоруссии Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна закроет границу с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Его слова передает Tut.by.

«Мы вынуждены отвести войска с улиц, пол-армии поставить под ружье и закрыть госграницу с запада — с Литвой и Польшей. Мы вынуждены усилить государственную границу, к величайшему сожалению, с нашей братской Украиной», — сказал Лукашенко, выступая на женском форуме «За Беларусь» в «Минск-Арене».

Также белорусский президент обратился к народам Литвы, Польши и Украины со словами «остановите своих безумных политиков, не дайте развязаться войне».

По словам президента, сегодня «ситуация очень непростая», в которой нельзя допустить «горячую войну». «Я не хочу, чтобы наша страна воевала. Тем более не хочу, чтобы Беларусь и та же Польша, Литва превратились в театр военных действий, где будут решаться не наши вопросы», — сказал Лукашенко. При этом президент отметил, что Белоруссия «не встанет на колени, даже если останется в одиночку».