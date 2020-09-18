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Резолюцию по отравлению Алексея Навального принял Европарламент: какие санкции вводят против России

08:45 18.09.2020 Фото: Википедия
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Европарламент также рекомендовал правительствам "продолжать изолировать Россию на международных форумах" и "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией".

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Алексей Навальный госпитализирован

Депутаты Европарламента большинством голосов приняли резолюцию об ужесточении экономических санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального. В рекомендациях парламентарии призывают страны ЕС заморозить активы фигурантов расследований ФБК, а также настоять на отмене принятых поправок к Конституции и остановить строительство газопровода "Северный поток — 2".

"Политические убийства и отравления в России являются системными инструментами режима, преднамеренно нацеленными на оппозицию", — говорится в резолюции (цитата по Euronews). За резолюцию проголосовали 532 человека, против — 84, 72 воздержались. Всего участие в голосовании приняли 688 из 705 депутатов Европарламента.

В документе депутаты, в частности, призывают принять европейский аналог "акта Магнитского" (списка лиц, которым запрещён въезд в ЕС и активы которых должны быть заморожены). "Требуется незамедлительно приступить к международному расследованию с участием ЕС, ООН, Совета Европы, ОЗХО", — говорится в документе.

Европарламент также рекомендовал правительствам "продолжать изолировать Россию на международных форумах" и "критически анализировать сотрудничество ЕС с Россией". "Европейский парламент в свете дела Навального подтверждает свою прежнюю позицию по приостановке проекта "Северный поток — 2", — сказано в тексте резолюции. Также в резолюции предлагается принять "стратегию демократизации" России и требовать от властей страны отмены поправки к Конституции, принятой на референдуме.

Резолюция направлена главам МИД стран Евросоюза, которые соберутся 21 сентября на заседание Совета ЕС. Документ относится к разряду "незаконодательных", носит рекомендательный характер, необязателен к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, однако рассматривается как политический ориентир.

Ранее 17 сентября ФБК показал бутылки из номера томской гостиницы, на которых обнаружили яд "Новичок". Как утверждают сторонники Навального, спустя 2 недели после отравления немецкая лаборатория на одной из них обнаружила остатки "Новичка". Таким образом, оппозиционного политика отравили ещё до того, как он покинул номер. Российская сторона ранее сообщала, что при лечении на родине у Навального не было найдено признаков отравления.

навальный политика резолюция санкции
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От редакции

Ожидаемо?

Аноним, 18 сентября 2020 09:55
Прям максимально ожидаемо. Только вот не понятно почему мы должны исполнять их требования. Мы же суверенная страна.
Ага ... и бутылочки в номере так стояли и стояли ждали своего часа. И номер никто не убирал. Обычно выехать не успеешь, уборка уже тут как тут. Сказочки

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