Ставку НДФЛ в 15% вводят в России

Эти налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

Налог увеличится для ряда россиян

Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов

Председатель ГД отметил, что Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит инициативу, которая позволит выделить дополнительные средства на лечение детей с орфанными заболеваниями, сообщается на сайте Госдумы.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин направил в Комитет по бюджету и налогам поступившие в ГД поправки в налоговое законодательство. Законопроекты внесены Правительством РФ.

«Поступившие законопроекты носят бюджетообразующий характер и будут рассмотрены Государственной Думой в приоритетном порядке», — отметил Вячеслав Володин.

«Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. По инициативе Президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей», — сказал Председатель Государственной Думы.

«Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит, — подчеркнул Вячеслав Володин. — В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием».

Как сказано в пояснительной записке, данным законопроектом предусматривается с 1 января 2021 года увеличение до 15% налоговой ставки по налогу на доходы физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей в год.

Увеличение налоговой ставки приведет к дополнительному поступлению НДФЛ в размере 60 млрд рублей в год, говорится в финансово-экономическом обосновании проекта закона.

В документах также упоминается, что данные налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.

«Бюджетные ассигнования в размере 60 млрд рублей (в 2021 году), 64 млрд рублей (в 2022 году) и 68,5 млрд рублей (в 2023 году) уже зарезервированы при формировании проекта федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», — говорится в документе.

Рассмотрение в приоритетном порядке

Председатель ГД Вячеслав Володин направил в профильный Комитет внесенные Правительством РФ проекты бюджетообразующих законов. Он отметил, что Государственная Дума в приоритетном порядке рассмотрит инициативу, которая позволит выделить дополнительные средства на лечение детей с орфанными заболеваниями.

«Одним из законопроектов предлагается установить ставку НДФЛ в 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей в год. По инициативе Президента Владимира Владимировича Путина средства, которые поступят в бюджет в результате повышения налога, будут адресно направлены на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями. Согласно расчетам, эта сумма составит порядка 60 миллиардов рублей», — сказал Председатель Государственной Думы.

«Это справедливое решение. Уверен, что общество его поддержит, — подчеркнул Вячеслав Володин. — В том числе и те, чьи доходы будут облагаться этим налогом, воспримут его с пониманием».

С инициативой разработать соответствующие поправки в законодательство в июне в своем обращении выступил Президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что полученные от такого режима налогооблажения средства пойдут на лечение детей, страдающих орфанными заболеваниями.