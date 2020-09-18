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Чем лечиться от COVID-19 дома, назвал препараты Минздрав

09:30 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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До сих пор препараты были разрешены только в больницах.

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Минздрав разрешил применять вне больниц два препарата от COVID-19

Российский Минздрав разрешил применять для амбулаторного лечения коронавирсной инфекции два препарата на основе фавипиравира, сообщила пресс-служба ведомства.

До сих пор они были разрешены только в больницах. Препараты фавипиравира изучались в Японии для лечения тяжелых форм гриппа, но впоследствии от них отказались, поскольку был сделан вывод, эти препараты вызывают уродство у детей в случае, если перед зачатием их принимали родители.

Минздрав зарегистрировал в конце мая лекарство "Авифавир" на основе фавипиравира и отметил его надежность и эффективность. Это было первое зарегистрированное в России средство от COVID-19.

В июне был зарегистрирован еще один препарат на основе Фавипиравира - "Арепливир".

В начале июля Минздрав одобрил для лечения коронавирусной препарат "Коронавир", также сделанный на основе фавипиравир. Производитель "Коронавира" - группа компаний "Р-Фарм" - заявила, что это один из первых препаратов, который борется не с осложнениями от SARS-CoV-2, а непосредственно с самим вирусом.

COVID-19 коронавирус пандемия
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От редакции

Чем вы лечились от коронавируса?

Аноним, 18 сентября 2020 09:49
Классно! Вылечился от Коронавируса, но дети потом уродами родятся. Гениально

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