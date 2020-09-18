Бабье лето рвется в несколько регионов России. У нас потеплеет?

Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето

Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа.

"Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, — рассказал Вильфанд.

По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла.

"Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", — сказал ученый.

Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.

Источник: РИА Новости