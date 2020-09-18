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Бабье лето рвется в несколько регионов России. У нас потеплеет?

09:45 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.

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Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето

Бабье лето ожидается со вторника в Центральном федеральном округе России, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Теплая погода сменит холодную, держащуюся в регионах этого округа.

"Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11-13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнет подрастать давление, — рассказал Вильфанд.

По его словам, во вторник температура начнет повышаться до 15-18 градусов, в среду и четверг ожидается до 20 градусов тепла.
"Такая ситуация будет во всем Центральном федеральном округе. Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга", — сказал ученый.
Как уточнил синоптик, тепло придет благодаря антициклону.

Источник: РИА Новости

бабье лето осень прогноз погоды Роман Вильфанд
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От редакции

Ждете бабье лето?

Житель, 18 сентября 2020 10:27
И вот опять прогноз погоды ЦФО. А зачем нам это? Или редакция Курьер-Среда перебирается в Москву? Лучше найдите статью про бабье лето в СФО

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