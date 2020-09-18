Как получит выплату в 3 000, 5 000, 10 000 рублей в сентябре 2020, разъяснил Минтруд

Ежемесячные выплаты в Новосибирской области направлены на 96,5 тысяч детей в возрасте от 3 до 7 лет

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, с момента введения дополнительных мер поддержки по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет получили порядка 78 тысяч семей региона.

«Программа поддержки стартовала в июне. Многие семьи получили выплаты сразу за шесть месяцев, поскольку начисление пособия осуществляется с 1 января 2020 года. В нашем регионе размер ежемесячной выплаты – 6018,5 рублей. Право на выплату распространяется на семьи, где доход на каждого члена семьи ниже 11738,0 рублей», - сообщил Ярослав Фролов.

Пособие назначается как по заявлению, которое можно подать через портал Госуслуг, отделения МФЦ и центры социальной поддержки населения, так и в беззаявительном порядке. Количество принятых документов от жителей Новосибирской области – более 123 тысяч.

Имеющие несовершеннолетних детей родители, которые после 1 марта 2020 года были уволены и признаны безработными, имеют право на получение к пособию по безработице дополнительной выплаты на каждого ребенка в размере 3000 рублей. Порядка 373 млн рублей уже выплачено 41,6 тысячам заявителей, где проживает 66,6 тысяч детей.

По данным Отделения Пенсионного Фонда по Новосибирской области на дополнительные выплаты по 5000 рублей на детей до трех лет, единовременные выплаты по 10000 рублей семьям региона перечислено более 11,6 млрд рублей. До 30 сентября включительно заявления могут подать те семьи, которые еще не обращались за данными выплатами.

Министерством совместно с Отделением Пенсионного Фонда по Новосибирской области разработана тематическая памятка о выплатах, которая опубликована на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области. Работают телефоны горячих линий министерства труда и социального развития Новосибирской области (8-800-100-0082) и Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Новосибирской области ((383) 229-19-49).

Источник: mtsr.nso.ru