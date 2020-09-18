Педофил пожизненно контролировать с помощью GPS-трекеров попросила Пушкина

Пушкина предложила установить пожизненный надзор за педофилами при помощи GPS-трекеров



В России необходимо внедрить систему постоянного наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров, которые в режиме реального времени будут сообщать о передвижениях лиц, склонных к насилию над детьми, заявила «Парламентской газете» замглавы Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина, комментируя убийство несовершеннолетних сестер в Рыбинске. По мнению депутата, всем органам публичной власти необходимо объединиться, чтобы обеспечить контроль за находящимися на свободе педофилами, не дожидаясь очередного жуткого рецидива.

15 сентября в Рыбинске были изнасилованы и убиты сестры 8 и 13 лет. Подозреваемым является сожитель матери девочек, житель Рыбинска Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала на постоянное жительство месяц назад из Омской области. По данным Следственного комитета, подозреваемый в 2019 году освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство и изнасилование ребенка.

«Я видела в жизни много всего, и меня сложно выбить из колеи. Но трагедия в Рыбинске оказалась настолько чудовищной, что она меня не оставляет. Педофил Виталий Молчанов, ранее осужденный за изнасилование, убийство и надругательство над телами умерших, сумел выйти из тюрьмы и втереться в доверие к несчастной Валентине Сапруновой, чтобы изнасиловать и жестоко убить двоих ее дочерей», — сказала зампред профильного комитета Госдумы. По словам Оксаны Пушкиной, она не в состоянии понять мотивы этого изувера и разделяет гнев всех родителей страны, которые требуют для Молчанова пожизненного заключения.

Законодатель поддерживает инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой о создании единого открытого реестра педофилов.

«Сегодняшние педофилы активно используют информационные технологии для безнаказанного насилия над детьми. Благодаря мессенджерам и даркнету они сбиваются в большие онлайн-сообщества», — пояснила Пушкина. По ее мнению, сорвать с них маски — правильный шаг. При этом депутат напомнила, что после изнасилования и убийства девятилетней Лизы Киселёвой в Саратове на площадке ОНФ детально обсуждалась идея создания открытого реестра педофилов. Как уточнила Пушкина, все предложения передали в профильные министерства и ведомства. С тех пор прошёл уже почти год, но ситуация так и не сдвинулась с мёртвой точки. «Я убеждена, чтобы начать решение проблемы, не дожидаясь новых рецидивов, в работу нужно включиться всем органам публичной власти», — подчеркнула она.

Открытый реестр педофилов нужен, но сам по себе он не решит существующую проблему, считает Пушкина. Для решения проблемы, по её мнению, нужен комплексный подход,

«Давайте представим, мы знаем, что есть педофил, отсидевший за преступления сексуального характера в отношении детей. Каким образом государство будет его контролировать? Будет ли обеспечено его медицинское сопровождение? Будет ли он проходить регулярную психологическую экспертизу, и как будет организовано это тестирование? Какие меры будут предприняты в случае выявления опасных тенденций?», — задаётся вопросами парламентарий.

По опыту проведения полицией профилактики насильственных преступлений в семье, депутат не исключает, что и надзор за педофилами организуют по принципу: «будет труп — придём опишем».

По мнению Оксаны Пушкиной, более действенными мерами борьбы с педофилами станет отмена срока давности по преступлениям против половой неприкосновенности детей. Соответствующий законопроект внесённый депутатами во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой, сейчас находится в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству, напомнила она, «Я буду добиваться, чтобы работа над ним была продолжена», — пообещала депутат. Также парламентарий считает необходимым внедрить систему постоянного наблюдения за освободившимися из тюрьмы педофилами с помощью GPS-трекеров, которые в режиме реального времени будут сообщать о передвижениях лиц, склонных к насилию над детьми. Это, уточнила она, также требует внесения изменений в законодательство.

Через «Парламентскую газету» депутат выразила глубокие соболезнования Валентине Сапруновой, которая понесла невосполнимую утрату, в том числе, «из-за попустительства государственных органов, оставивших без контроля очередного насильника и убийцу».

«Российское общество требует от власти обеспечить контроль за находящихся на свободе педофилами, и наша общая задача организовать его, не дожидаясь очередного жуткого рецидива», — резюмировала законодатель.

Источник: pnp.ru