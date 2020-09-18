Слетел в кювет автобус с 42 пассажирами на трассе Р-256. Водителю стало плохо

На 83-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» водителю междугороднего автобуса «Скания» стало плохо

Сегодня около 7.00 в Черепановском районе на 83-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» водителю междугороднего автобуса «Скания», следовавшего со стороны Барнаула в сторону Новосибирска (маршрут №643 «Барнаул - Новосибирск - Томск»), стало плохо и он совершил съезд с проезжей части слева по ходу движения.

В автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал.

Водителю автубуса 1957 года рождения была оказана медицинская помощь, после чего за руль сел сменный водитель и продолжил движение по маршруту.

Источник: 54.мвд.рф