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Слетел в кювет автобус с 42 пассажирами на трассе Р-256. Водителю стало плохо

10:28 18.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Водителю автубуса 1957 года рождения была оказана медицинская помощь.

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На 83-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» водителю междугороднего автобуса «Скания» стало плохо

Сегодня около 7.00 в Черепановском районе на 83-м километре трассы Р-256 «Чуйский тракт» водителю междугороднего автобуса «Скания», следовавшего со стороны Барнаула в сторону Новосибирска (маршрут №643 «Барнаул - Новосибирск - Томск»), стало плохо и он совершил съезд с проезжей части слева по ходу движения.

В автобусе находилось 42 пассажира, никто из них не пострадал.

Водителю автубуса 1957 года рождения была оказана медицинская помощь, после чего за руль сел сменный водитель и продолжил движение по маршруту.

Источник: 54.мвд.рф

автобус водитель ДТП р-256
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