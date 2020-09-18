Когда включат отопление в многоквартирных домах Бердска? Назвали дату

В половине детских садов, где жаловались на холод, батареи уже горячие. Дали отопление в бердский роддом и готовят операционную для поступления тепла. Синоптики обещают хорошую погоду по меньшей мере еще неделю.

Котельная "Вега" отапливает почти половину Бердска в центральной части

Отопление в бердских многоквартирных домах, скорее всего, не включат раньше 25 сентября. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 18 сентября, заявил директор муниципального Комбината бытовых услуг Олег Новичонок.

По его словам, синоптики прогнозируют теплую погоду, поэтому нет смысла «отапливать воздух». Впрочем, в некоторых детских садах и отделениях горбольницы батареи уже стали горячими - там, где система автономна и не «сидит» на теплосетях домов.

Отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет составлять +8 градусов в течение пяти дней, напомнил руководитель КБУ.

- Судя по погоде, в ближайшее время отопление включаться не будем, по меньшей мере еще неделю. Вчера и сегодня прохладно, а потом снова температура на улице повысится. Но садики, которые технически мы можем подключить и которые направили заявление, по поручению главы мы подключаем. Это порядка 15-17 детсадов. Мы садики начали подключать со вторника (15 сентября). Пока не все. Для населения по крайней мере до 25-го числа у нас нет желания включать отопление, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Новичонок.

Он выразил надежду на то, что городская администрация примет правильное решение. А КБУ, в свою очередь, настаивает на том, что пока температурный режим позволяет бердчанам обходиться без горячих батарей.

- В роддом мы запустили тепло. С главным врачом мы этот вопрос обсудили, на последнем аппаратном она сказала спасибо и что у них все хорошо. Но больница еще обратилась по операционной, и мы направили туда наших специалистов, посмотреть, что там за проблемы, - рассказал Олег Геннадьевич.

Постановления на тему начала отопительного сезона, подписанного главой города, пока нет. Дата обсуждается. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров полагает, что раньше следующей пятницы отопление не запустят. По мнению Новичонка, и это «рановато», поскольку на улице ожидается потепление в конце сентября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Захаров заявлял, что отопление дадут 15 сентября. Однако погода внесла свои коррективы в планы горадминистрации.

-Работать в режиме перетопа неправильно. Но в то же время смотрим на фактическую погоду. Ведь температура воздуха может быть выше норматива, а на улице - дожди. Из-за этого в квартирах создается не комфортная температура, влажность, - пояснял вице-мэр.