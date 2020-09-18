Окровавленная рука жертвы ДТП торчала из кузова грузовика. Криминала нет, сказали в МВД

В тот день грузовик перевозил двух жертв смертельной аварии, произошедшей накануне возле села Марьяновки.

Правоохранители выяснили, что транспортное средство зарегистрировано в селе Екатеринославке Октябрьского района и принадлежит организации, занимающейся перевозкой трупов

В благовещенской полиции рассказали «Амурской службой новостей» о результатах проверки по факту инцидента с грузовиком, из кузова которого торчала окровавленная рука.

Правоохранители выяснили, что транспортное средство зарегистрировано в селе Екатеринославке Октябрьского района и принадлежит организации, занимающейся перевозкой трупов. В тот день грузовик перевозил двух жертв смертельной аварии, произошедшей накануне возле села Марьяновки.

— Автомобиль с телами направлялся в морг города Благовещенска. Никакой криминальной составляющей в произошедшем нет, — рассказала корреспонденту АСН24 специалист по связям с общественностью городской полиции Татьяна Кутека.

Источник: asn24.ru