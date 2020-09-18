Проведала мужа в СИЗО впервые жена Ефремова

Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло.

Жена Ефремова впервые посетила его в СИЗО

Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.

"Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", — сказал правозащитник.

Как пояснил Мельников, краткосрочное свидание длится не более двух часов.



Ранее Ефремов находился в карантинной камере, навещать его было нельзя.ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.

Источник: РИА Новости