Проведала мужа в СИЗО впервые жена Ефремова

Жена осужденного на восемь лет актера Михаила Ефремова Софья Кругликова впервые посетила его в СИЗО, сообщил РИА Новости секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников.
"Софья посетила Михаила Ефремова, у них было краткосрочное свидание — через стекло", — сказал правозащитник.
Как пояснил Мельников, краткосрочное свидание длится не более двух часов.
ДТП с участием Ефремова произошло вечером 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. Как установило следствие, актер в пьяном состоянии вышел из бара, сел за руль Jeep Grand Cherokee, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ладой". Находившийся за рулем отечественного автомобиля курьер интернет-магазина Сергей Захаров умер в больнице. Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима и лишил его водительских прав на три года.
Источник: РИА Новости