Сколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска, "раскололась" власть

К мизерным окладам им добавляют стимулирующие и компенсационные выплаты. Но меньше минимальной зарплаты в 15 162 рубля по региону в бердской администрации никому не платят.

У гардеробщика оклад 3880 рублей

Мэр Бердска Евгений Шестрнин утвердил оклады работникам городской администрации, которые занимаются «техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления и рабочих в органах местного самоуправления города».

Совершенствовать оплату труда сотрудников органов власти, не являющимися госслужащими, поручил губернатор Новосибирской области постановлением от 18 августа 2020 года. Глава Бердска на этом основании повысил оклады работникам мэрии. Судя по документу, последний раз это делали в октябре 2019-го.

Размеры должностных окладов работников в рублях:

Инженер - 3435

Программист 1 категории - 4266

Руководитель группы (хозяйственной, технической, экспертной и др.) - 5293

Секретарь - 2667

Бухгалтер - 5866

Дежурный бюро пропусков - 2423

Делопроизводитель - 2667

Главный эксперт - 7057



Экономист 1 категории - 7057Экономист 2 категории - 5842Ведущий эксперт - 5842Ведущий эксперт-юрист - 5842Инженер по защите информации - 4122Архитектор I категории - 7997Водитель автомобиля - 7591Сторож (вахтер) - 3880Уборщик служебных помещений - 4031Гардеробщик - 3880Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 4218Уборщик территорий - 3880

Не ниже МРОТ

Как пояснила начальник отдела труда бердской администрации Маргарита Янина, к окладу прилагаются еще выплаты, но какие, она отказалась назвать, сославшись на конфиденциальность информации. Не назвала они и среднюю зарплату в бердской мэрии людей, которые не являются муниципальными служащими.

- Но меньше минимального размера оплаты труда минимальная заработная плата быть не может. Это 12 130 рублей плюс районный коэффициент 25%. Работодатель должен за этим, естественно, следить, - подчеркнула Янина.

Таким образом, работники администрации Бердска получают не менее 15 162 рубля в месяц.

Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», меньше МРОТ в мэрии не платят никому. Оклад — базовая часть оплаты труда, которая платится безусловно, если человек просто пришел на работу. Есть еще стимулирующие выплаты, например, за качество работы и другие, согласно критериям, прописанным в организации. Существуют еще компенсационные выплаты, скажем, за ночную смену или работу в выходные или праздничные дни, во внеурочное время. Из этих составляющих и складывается зарплата за месяц. Если она не дотягивает до МРОТ, работодатель доплачивает до него — до 15 162 рублей. Минималку имеют работники, выполняющие низко квалифицированную работу.

Средние заработки бюджетников

В конце августа Новосибирскстат распространил информацию о средней зарплате бюджетников по отраслям. За январь – июнь 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в целом сложилась в размере 40 884 рубля, что выше среднеобластного уровня на 2,6%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

Реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 5,2%, в том числе в учреждениях с собственностью субъекта РФ – на 8,6%, в организациях федеральной формы собственности – на 5,3%, в учреждениях муниципальной формы собственности – на 2,7%.

Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44 493 рубля) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 557 рублей). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (27 573 рубля).

Суммы, озвученные статистиками, распространяются и на сотрудников бюджетных учреждений Бердска.