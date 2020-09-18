Сколько получают техничка и дворник в мэрии Бердска, "раскололась" власть

Мэр Бердска Евгений Шестрнин утвердил оклады работникам городской администрации, которые занимаются «техническим обеспечением деятельности органов местного самоуправления и рабочих в органах местного самоуправления города».
Совершенствовать оплату труда сотрудников органов власти, не являющимися госслужащими, поручил губернатор Новосибирской области постановлением от 18 августа 2020 года. Глава Бердска на этом основании повысил оклады работникам мэрии. Судя по документу, последний раз это делали в октябре 2019-го.
Размеры должностных окладов работников в рублях:
Инженер - 3435
Программист 1 категории - 4266
Руководитель группы (хозяйственной, технической, экспертной и др.) - 5293
Секретарь - 2667
Бухгалтер - 5866
Дежурный бюро пропусков - 2423
Делопроизводитель - 2667
Главный эксперт - 7057
Экономист 2 категории - 5842
Ведущий эксперт - 5842
Ведущий эксперт-юрист - 5842
Инженер по защите информации - 4122
Архитектор I категории - 7997
Водитель автомобиля - 7591
Сторож (вахтер) - 3880
Гардеробщик - 3880
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания - 4218
Уборщик территорий - 3880
Не ниже МРОТ
Как пояснила начальник отдела труда бердской администрации Маргарита Янина, к окладу прилагаются еще выплаты, но какие, она отказалась назвать, сославшись на конфиденциальность информации. Не назвала они и среднюю зарплату в бердской мэрии людей, которые не являются муниципальными служащими.
- Но меньше минимального размера оплаты труда минимальная заработная плата быть не может. Это 12 130 рублей плюс районный коэффициент 25%. Работодатель должен за этим, естественно, следить, - подчеркнула Янина.
Таким образом, работники администрации Бердска получают не менее 15 162 рубля в месяц.
Как выяснил «Курьер. Среда. Бердск», меньше МРОТ в мэрии не платят никому. Оклад — базовая часть оплаты труда, которая платится безусловно, если человек просто пришел на работу. Есть еще стимулирующие выплаты, например, за качество работы и другие, согласно критериям, прописанным в организации. Существуют еще компенсационные выплаты, скажем, за ночную смену или работу в выходные или праздничные дни, во внеурочное время. Из этих составляющих и складывается зарплата за месяц. Если она не дотягивает до МРОТ, работодатель доплачивает до него — до 15 162 рублей. Минималку имеют работники, выполняющие низко квалифицированную работу.
Средние заработки бюджетников
В конце августа Новосибирскстат распространил информацию о средней зарплате бюджетников по отраслям. За январь – июнь 2020 года оплата труда работников бюджетных учреждений всех видов экономической деятельности (включая государственное управление и обеспечение военной безопасности) в целом сложилась в размере 40 884 рубля, что выше среднеобластного уровня на 2,6%, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
Реальный размер оплаты труда работников бюджетной сферы вырос в среднем на 5,2%, в том числе в учреждениях с собственностью субъекта РФ – на 8,6%, в организациях федеральной формы собственности – на 5,3%, в учреждениях муниципальной формы собственности – на 2,7%.
Среди бюджетных организаций социальной сферы (образование, здравоохранение, культура, искусство, спорт и организация досуга) самая высокая оплата труда в здравоохранении (44 493 рубля) и деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации развлечений (41 557 рублей). Самый низкий уровень заработной платы в дошкольном образовании (27 573 рубля).
Суммы, озвученные статистиками, распространяются и на сотрудников бюджетных учреждений Бердска.