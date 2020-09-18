Теперь мазок для теста ПЦР на COVID-19 жители Бердска могут взять у себя сами. Не нужно ждать записи и выбирать время. В медицинских офисах ИНВИТРО появился набор для самостоятельного взятия мазка из носо/ротоглотки. Биоматериал примут на анализ в тот же день, а исследование при этом обойдется дешевле – 1990 рублей.



Несмотря на то что в регионе постепенно ослабляют карантинные ограничения, для россиян, отправившихся в отпуск за границу, сформированы новые правила. Граждане, прибывающие в Россию из-за рубежа в течение трех календарных дней обязаны пройти исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате в специальной форме на Едином портале государственных услуг.



Сдать ПЦР-тест можно посетив медицинский офис или воспользовавшись вариантом бесконтактного анализа на коронавирус. Результат приходит на почту в виде справки, подтверждающей наличие или отсутствие в организме коронавирусной инфекции.

