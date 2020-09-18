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Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска

13:45 18.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло разрушение отопительного котла.

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Стена обрушилась 18 сентября

18.09.2020 г. в 11:19 (мест) поступило сообщение о повреждении отопительного котла в здании котельной на ул. Твардовского Первомайского района г. Новосибирска. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло разрушение отопительного котла и частичное разрушение стены котельной. Никто не пострадал. На ликвидации последствий разрушения задействовано 32 человека личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется.

По предварительным данным, в одном из помещений взорвался газовый котел.

котельная обрушилась стена
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