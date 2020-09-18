Рухнула стена котельной из-за взрыва в Первомайском районе Новосибирска

Стена обрушилась 18 сентября

18.09.2020 г. в 11:19 (мест) поступило сообщение о повреждении отопительного котла в здании котельной на ул. Твардовского Первомайского района г. Новосибирска. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений выяснилось, что произошло разрушение отопительного котла и частичное разрушение стены котельной. Никто не пострадал. На ликвидации последствий разрушения задействовано 32 человека личного состава и 9 единиц техники. Информация уточняется.

По предварительным данным, в одном из помещений взорвался газовый котел.