Сотовая вышка в Юго-восточном в Бердске: жители — против

Представители горадминистрации, министерства связи НСО, а также инженер, представляющий компанию по возведению вышек сотовой связи, провели рабочую встречу с жителями микрорайона. Мероприятие состоялось сегодня, 18 сентября, в районе микрорайона Юго-восточный не на самой дружеской и продуктивной волне. На повышенных тонах жители объясняли свою позицию. Тон представителей власти был гораздо ниже. Акценты первых смещались куда-то ближе к физике с математикой и заканчивались на защите здоровья населения. Вторые говорили больше о необходимости улучшения сотовой связи в микрорайоне и о техническом обосновании выбранного места. — Помню, по геометрии была какая-то тема, что параллельные линии, в данном случае электромагнитные волны, соединяются. Зачем нам эти опасные для здоровья волновые «соединения» от ваших вышек? — А в одной деревне после установки вышки пчёлы начали исчезать. — Сердечникам опять же, гипертоникам — кранты. — Все ваши доводы о безопасности мы уже слышали, услышьте и нас: стройте свои вышки подальше от нашего микрорайона, зачем они здесь? Связь у нас хорошая. Неподалёку детская площадка, аэродром, на который электромагнитные волны, безусловно, повлияют. — Всю собранную в ходе нашей встречи информацию я доведу до своего руководства, министра Анатолия Васильевича Дюбанова, — резюмировала итоги встречи с жителями представитель министерства. — Уверяю вас, что Роспотребнадзор ни в жизни не выдаст разрешения, если это вредно для жителей. — Услышьте и нас, — твердили протестанты, — мы не хо-тим никаких вышек! Ни выше, ни ниже! Так и передайте вашему министру. Как вы, вероятно, догадались, уважаемые читатели, участники встречи по возведению-невозведению вышки сотовой связи на Юго-восточном так ни о чём и не договорились. Позиции пока диаметрально противоположные: «верхи» хотят и могут, «низы» — очень «не хотят» во имя своего здоровья и здоровья своих детей. На том и разъехались. Чьё мнение возобладает в последствии, пока остаётся неясным. Жители, которые против, организовали сообщество в вотсапе «Против вышки» и намерены постоянно мониторить участок, где специалисты сотовой связи вкупе с властями хотят установить новую вышку сотовой связи.
Представители горадминистрации, министерства связи НСО, а также инженер, представляющий компанию по возведению вышек сотовой связи, провели рабочую встречу с жителями микрорайона.
Мероприятие состоялось сегодня, 18 сентября, в районе микрорайона Юго-восточный не на самой дружеской и продуктивной волне. На повышенных тонах жители объясняли свою позицию. Тон представителей власти был гораздо ниже.
Акценты первых смещались куда-то ближе к физике с математикой и заканчивались на защите здоровья населения. Вторые говорили больше о необходимости улучшения сотовой связи в микрорайоне и о техническом обосновании выбранного места.
— Помню, по геометрии была какая-то тема, что параллельные линии, в данном случае электромагнитные волны, соединяются. Зачем нам эти опасные для здоровья волновые «соединения» от ваших вышек?
— А в одной деревне после установки вышки пчёлы начали исчезать.
— Сердечникам опять же, гипертоникам — кранты.
— Все ваши доводы о безопасности мы уже слышали, услышьте и нас: стройте свои вышки подальше от нашего микрорайона, зачем они здесь? Связь у нас хорошая. Неподалёку детская площадка, аэродром, на который электромагнитные волны, безусловно, повлияют.
— Всю собранную в ходе нашей встречи информацию я доведу до своего руководства, министра Анатолия Васильевича Дюбанова, — резюмировала итоги встречи с жителями представитель министерства. — Уверяю вас, что Роспотребнадзор ни в жизни не выдаст разрешения, если это вредно для жителей.
— Услышьте и нас, — твердили протестанты, — мы не хо-тим никаких вышек! Ни выше, ни ниже! Так и передайте вашему министру.
Как вы, вероятно, догадались, уважаемые читатели, участники встречи по возведению-невозведению вышки сотовой связи на Юго-восточном так ни о чём и не договорились. Позиции пока диаметрально противоположные: «верхи» хотят и могут, «низы» — очень «не хотят» во имя своего здоровья и здоровья своих детей.
На том и разъехались.
Чьё мнение возобладает в последствии, пока остаётся неясным. Жители, которые против, организовали сообщество в вотсапе «Против вышки» и намерены постоянно мониторить участок, где специалисты сотовой связи вкупе с властями хотят установить новую вышку сотовой связи.
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