Сотовая вышка в Юго-восточном в Бердске: жители — против
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Сотовая вышка в Юго-восточном в Бердске: жители — против

1:49:479/18/2020
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Представители горадминистрации, министерства связи НСО, а также инженер, представляющий компанию по возведению вышек сотовой связи, провели рабочую встречу с жителями микрорайона.

Мероприятие состоялось сегодня, 18 сентября, в районе микрорайона Юго-восточный не на самой дружеской и продуктивной волне. На повышенных тонах жители объясняли свою позицию. Тон представителей власти был гораздо ниже.

Акценты первых смещались куда-то ближе к физике с математикой и заканчивались на защите здоровья населения. Вторые говорили больше о необходимости улучшения сотовой связи в микрорайоне и о техническом обосновании выбранного места.

— Помню, по геометрии была какая-то тема, что параллельные линии, в данном случае электромагнитные волны, соединяются. Зачем нам эти опасные для здоровья волновые «соединения» от ваших вышек?

— А в одной деревне после установки вышки пчёлы начали исчезать.

— Сердечникам опять же, гипертоникам — кранты.

— Все ваши доводы о безопасности мы уже слышали, услышьте и нас: стройте свои вышки подальше от нашего микрорайона, зачем они здесь? Связь у нас хорошая. Неподалёку детская площадка, аэродром, на который электромагнитные волны, безусловно, повлияют.

— Всю собранную в ходе нашей встречи информацию я доведу до своего руководства, министра Анатолия Васильевича Дюбанова, — резюмировала итоги встречи с жителями представитель министерства. — Уверяю вас, что Роспотребнадзор ни в жизни не выдаст разрешения, если это вредно для жителей.

— Услышьте и нас, — твердили протестанты, — мы не хо-тим никаких вышек! Ни выше, ни ниже! Так и передайте вашему министру.

Как вы, вероятно, догадались, уважаемые читатели, участники встречи по возведению-невозведению вышки сотовой связи на Юго-восточном так ни о чём и не договорились. Позиции пока диаметрально противоположные: «верхи» хотят и могут, «низы» — очень «не хотят» во имя своего здоровья и здоровья своих детей.

На том и разъехались.

Чьё мнение возобладает в последствии, пока остаётся неясным. Жители, которые против, организовали сообщество в вотсапе «Против вышки» и намерены постоянно мониторить участок, где специалисты сотовой связи вкупе с властями хотят установить новую вышку сотовой связи.

 


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    Аноним, 19 сентября 2020 7:20:45
    там по близости 2 стоят на пионерской
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