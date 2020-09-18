«Взяла кредит, чтобы собрать детей в школу»: Выплатить по 10 000 рублей на детей в октябре 2020 просят у Путина родители

"Разве это допустимо?! Цены конские, все только дорожает", — пишет мама школьника Анастасия в комментариях под петицией.

Российские родители жалуются на огромные расходы, связанные со сбором детей в школу

Родители в России сетуют на огромные расходы из-за сборов детей в школу. Многим пришлось брать деньги в кредит, чтобы купить канцелярские товары и школьную форму. Об этом мама школьника написала в комментарии под петицией о выплате дополнительного пособия осенью 2020.

- Я взяла кредит, чтобы собрать детей в школу, разве это допустимо?! Цены конские, все только дорожает, — пишет Анастасия.

Мать поддержали и другие россияне. Родители заявляют: в 2020 году сборы детей на учебу мощно ударили по семейному кошельку, поскольку из-за коронавируса многие лишились работы. Под петицией родители школьников просят правительство страны «услышать их мольбы».

- В сентябре нас не услышали. Но это не значит, что проблема исчерпала себя. Денег у нас как не было, так и нет. Поэтому если выплату дадут в октябре, это будет огромная помощь государства семьям с детьми, — уверена Наталья.

Между тем, петицию о выплате 10 000 рублей на детей от рождения до 16 лет подписали уже более 270 000 россиян. Родители утверждают: «Сборы в школу нас разорили».