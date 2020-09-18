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Грозит тюрьма за вывоз "бутылочки Навального" из страны близким блогера, заявил Грибаков

17:30 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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При этом юрист отметил, что не понимает, почему важнейшее доказательство вывезли из России.

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Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны

Близким Алексея Навального может грозить тюремный срок, если они вывезли из России бутылку со следами отравляющего вещества, зная о его содержании в сосуде, сказал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Грибаков, Поляк и партнеры" Александр Грибаков.
Ранее в Instagram Навального появилось заявление, что "Новичок", которым "отравили" главу ФБК*, нашли на бутылках из номера томской гостиницы Xander Hotel. Также там говорится, что сразу после госпитализации они вызвали адвоката, поднялись в номер и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли.

Издание "Проект" сообщало, что бутылку могла вывезти в Германию соратница Навального Мария Певчих, которая сопровождала его в поездке по Сибири. При этом Яка Бизил, основатель фонда Cinema for Peace, организовавшего перевозку пациента в Берлин, заявил изданию Bild, что бутылку доставили немецким спасательным бортом по просьбе главы штаба Навального.

Грибаков утверждает, что за незаконное перемещение через границу отравляющих веществ близким блогера может грозить до семи лет лишения свободы по статье 226.1 Уголовного кодекса России.

"Если они знали, что бутылка содержит остатки отравляющего вещества. О какой-то ответственности, тем не менее, преждевременно говорить, поскольку дело не возбуждено, проводится только доследственная проверка, насколько я знаю из открытых источников", — прокомментировал Грибаков РИА Новости.

При этом юрист отметил, что не понимает, почему важнейшее доказательство вывезли из России.
"Если эта бутылка действительно содержала отравляющее вещество, если она действительно вывезена за пределы Российской Федерации, то странной представляется ситуация, когда важнейшее доказательство было вывезено за пределы нашей страны", — отметил он.
Двадцатого августа основателя ФБК госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Врачи диагностировали нарушение обмена веществ, вызвавшее резкий перепад уровня сахара в крови. Что стало его причиной — пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального не нашли. Позже его перевезли в Германию, власти которой через несколько дней заявили, что россиянина отравили субстанцией из группы боевых веществ "Новичок". Москва отправила запрос с просьбой предоставить более подробную информацию по результатам анализов из берлинской лаборатории, но ответа не последовало.

При этом известно, что у германской разведки BND с 1990-х годов был доступ к "Новичку". Кроме того, его изучали около 20 западных государств, в том числе Великобритания, США, Швеция, Чехия. Россия, в соответствии с указом президента от 1992 года, прекратила разработки в области химоружия, а в 2017-м уничтожила весь имеющийся запас таких веществ, что подтвердила ОЗХО.

*Фонд борьбы с коррупцией включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Источник: РИА Новости

бутылка новичок отравление яд Алексей Навальный
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Зачем увезли бутылку?

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