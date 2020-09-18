Сидеть на дистанционке посоветовал бизнесменам и работникам Сергей Собянин

Мэр подчеркнул, что тогда ситуация с коронавирусной инфекцией «будет более стабильной».

Сергей Собянин рекомендовал руководителям продлить режим дистанционной работы

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал руководителям по возможности продлить режим дистанционной работы для сотрудников. Об этом глава города заявил в четверг, 17 сентября, в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что такая рекомендация дается всем руководителям предприятий вне зависимости от формы организации. Мэр пояснил, что чем больше людей будут находиться на дистанционной работе, тем меньше будет контактов и передвижений по городу.

Сергей Собянин подчеркнул, что тогда ситуация с коронавирусной инфекцией «будет более стабильной».

Ранее сообщалось, что некоторые участники испытаний вакцины от COVID-19 в Москве будут носить электронные браслеты, с помощью которых врачи смогут отслеживать состояние их здоровья.

Источник: vm.ru