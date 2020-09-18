Из-за дефекта в смотровом колодце отключат воду в центре Бердска

Об этом сообщили специалисты Комбината бытовых услуг. — В связи с дефектом запорной арматуры в смотровом колодце по улице Островского, 53, 19 сентября с 8 до 13 часов будет прекращена подача холодного водоснабжения на улице Первомайской (от улицы Ленина до улицы Пушкина) в жилых домах по адресам: улица Первомайская, 34/1, 34/3, 34/5. Также не будет холодной воды в политехническом колледже, налоговой инспекции, школе №1 и в магазине по улице Первомайская, 26. Не обрадует сообщение об отключении воды и жителей частного сектора центральной части Бердска, которые проживают в домах по улице Чернышевского и улице Белинского (от Первомайской до Суворова).
Об этом сообщили специалисты Комбината бытовых услуг.
— В связи с дефектом запорной арматуры в смотровом колодце по улице Островского, 53, 19 сентября с 8 до 13 часов будет прекращена подача холодного водоснабжения на улице Первомайской (от улицы Ленина до улицы Пушкина) в жилых домах по адресам: улица Первомайская, 34/1, 34/3, 34/5.
Также не будет холодной воды в политехническом колледже, налоговой инспекции, школе №1 и в магазине по улице Первомайская, 26.
Не обрадует сообщение об отключении воды и жителей частного сектора центральной части Бердска, которые проживают в домах по улице Чернышевского и улице Белинского (от Первомайской до Суворова).