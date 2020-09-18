Первый на вылет Жириновский: Вычеркивает из партийных списков кандидатов в закособрание избирком Новосибирской области

Началось выбывание кандидатов из общеобластного списка претендентов на депутатские мандаты в заксобрании Новосибирской области. В пятницу, 18 сентября, облизбирком провел заседание, на котором вычеркнули кандидатов в депутаты от ЛДПР, сообщили секретарь комиссии Наталья Кошкина.
В числе допущенных к распределению депутатских мест в региональном парламенте лидер либеральных демократов Владимир Жириновский.
Пока итоги сегодняшнего заседания областная избирательная комиссия не озвучила. Но с большой долей вероятности Владимир Вольфович откажется от возможности стать депутатом в Новосибирской области в обмен на кресло руководителя фракции в Госдуме. Всего в партийном списке, прошедшем в новосибирское заксобрание и утвержденном облизбиркомом, 6 фамилий. Место Жириновского займет другой партиец, оставшийся за списком.
Аналогичная процедура «вычеркивания фамилий» пройдет и по другим партиям. В КПРФ, например, в числе на выбывание мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он тоже вряд ли расстанется с креслом градоначальника ради депутатства.
Наибольшему изменению подвергнется список «Единой России». В нем сейчас 18 фамилий, которые утвердил облизбирком 15 сентября. И по меньшей мере 5 точно откажутся от депутатского мандата в пользу своих однопартийцев, баллотировавшихся на выборах в региональный парламент 11-13 сентября 2020 года.
Выпасть из утвержденного общеобластного партийного списка единороссов (см. ниже) могут:
Травников Андрей Александрович — губернатор Новосибирской области,
Карелин Александр Александрович — депутат Госдумы,
Красников Николай Григорьевич — вновь избранный мэр Кольцова,
Жуков Анатолий Васильевич — депутат Госдумы,
Асанцев Дмитрий Владимирович — спикер горсовета Новосибирска.
Уже известно, что Александра Карелина направляют сенатором в Совет Федерации. Поэтому ему придется сложить полномочия депутата Госдумы.
Не исключено, что одно из освободившихся мест в заксобрании достанется действующему мэру Бердска Евгению Шестернину. Но это будет известно не раньше 21 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что Шестернин шел номером 1 в партсписке «ЕР» в территориальной группе по округу №16, относящемуся к Бердску. В этом же списке была и Зоя Родина, директор бердского лицея №6, победившая по этому одномандатному округу.
Это может стать препятствием для прохождения Шестеринина в заксобрание. Законом предусмотрена методика распределения освободившихся мандатов по территориальным округам таки образом, чтобы «никого не обидеть», чтобы каждая территория Новосибирской области имела представительство в региональном парламенте.
В понедельник облизибрком окончательно сформирует списки с учетом отказников. Партийцы, вошедшие в списки по единому областному округу, должны написать заявление об отказе от депутатского мандата, если они сделают такое решение.
- До 21 сентября мы будем регистрировать всех тех, кто к тому моменту откажется, напишет заявление, и мы передадим мандат. То есть в этот день мы регистрируем окончательный список депутатов законодательного собрания. Кто-то из избранных по списку депутатов откажется, и мы передадим мандат другому, следующему по очереди, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» секретарь облизбиркома Наталья Кошкина.
И в этом случае желание партии видеть того или иного человека в заксобрании уже не может повлиять на окончательный состав депутатского корпуса.
- Есть областной список кандидатов в депутаты законодательного собрания по единому округу, где есть общеобластная часть и территориальные группы. Одномандатники уже получили мандаты, победив на выборах. По территориальным списочным группам, если кто-то отказывается, например, Травников, то его мандат передают следующей территориальной группе, которая не получила мандат. Таковы правила распределения мандатов, в законе есть такая статья. И мы распределяем в соответствии с этой методикой, - пояснила Наталья Павловна.
Но изменения в составе депутатского корпуса, по ее словам, возможны и после утверждения окончательных списков. Разные бывают жизненные ситуации. Но на данный момент секретарь облизбиркома не готова сказать, есть ли шанс у Евгения Шестернина однозначно получить депутатский мандат:
Стоит напомнить, что полномочия мэра Бердска у Евгения Шестернина истекают 27 ноября 2020 года. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал, когда могут быть назначены выборы нового главы города. Если Шестернин уйдет в заксобрание, то в ноябре этого года, если остается, то после 10 января 2021.
Список депутатов, избранных в Законодательное Собрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:
Округ № 1
Панфёров Андрей Борисович
Округ № 2
Умербаев Игорь Равильевич
Округ № 3
Округ № 4
Иванинский Олег Иванович
Округ № 5
Кулинич Александр Андреевич
Округ № 6
Иваков Василий Викторович
Округ № 7
Округ № 8
Морозов Александр Владимирович
Округ № 9
Шпикельман Александр Михайлович
Округ № 10
Сичкарёв Валентин Викторович
Округ № 11
Округ № 12
Бадьин Валерий Георгиевич
Округ № 13
Шимкив Андрей Иванович
Округ № 14
Мороз Иван Григорьевич
Округ № 15
Округ № 16
Родина Зоя Николаевна
Округ № 17
Гришунин Игорь Федорович
Округ № 18
Юданов Анатолий Васильевич
Округ № 19
Округ № 20
Быков Виталий Евгеньевич
Округ № 21
Антонов Константин Александрович
Округ № 22
Поляков Илья Леонидович
Округ № 23
Округ № 24
Илюхин Вячеслав Викторович
Округ № 25
Сидоренко Иван Леонидович
Округ № 26
Пак Вениамин Александрович
Округ № 27
Округ № 28
Червов Валерий Дмитриевич
Округ № 29
Козловский Дмитрий Анатольевич
Округ № 30
Новоселов Яков Борисович
Округ № 31
Округ № 32
Макаров Дмитрий Александрович
Округ № 33
Смышляев Евгений Валерьевич
Округ № 34
Конько Сергей Григорьевич
Округ № 35
Округ № 36
Андреев Алексей Алексеевич
Округ № 37
Федорук Михаил Петрович
Округ № 38
Агеенко Вадим Алексеевич
Список кандидатов по единому областному избирательному округу:
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Травников Андрей Александрович
Карелин Александр Александрович
Кушнир Виктор Васильевич
Покровский Евгений Николаевич
Гайдук Сергей Александрович
Субботин Денис Викторович
Барсуков Александр Филиппович
Ильенко Валерий Павлович
Мамедов Майис Пирвердиевич
Николаев Федор Анатольевич
Асанцев Дмитрий Владимирович
Красников Николай Григорьевич
Терепа Александр Григорьевич
Кошкин Юрий Алексеевич
Диденко Ирина Валериевна
Жуков Анатолий Васильевич
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Бизяева Галина Григорьевна
Аверкин Александр Александрович
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
Локоть Анатолий Евгеньевич
Козлов Александр Александрович
Любавский Андрей Валерьевич
Рафаелян Ашот Вардкесович
Анисимов Владимир Александрович
Кальченко Сергей Владимирович
РЕНГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Кубанов Анатолий Анатольевич
НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Жириновский Владимир Вольфович
Щербак Александр Александрович
Суворов Олег Геннадьевич
Казаков Роман Антонович
Александрова Анастасия Анатольевна
Лебедев Евгений Владимирович
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»
Карасева Дарья Николаевна
Мурзин Роман Александрович
Левшенков Сергей Владимирович