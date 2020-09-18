Первый на вылет Жириновский: Вычеркивает из партийных списков кандидатов в закособрание избирком Новосибирской области

Началась процедура выбывания победивших 13 сентября 2020, но отказавшихся от депутатского мандата. Сначала поправили список ЛДПР. Рокировка произойдет в рядах КПРФ и «Единой России». У мэра Бердска есть шанс занять место выбывшего и пройти в региональный парламент.

Мэр Бердска Евгений Шестернин еще имеет шанс попасть в заксобрание депутатом

Началось выбывание кандидатов из общеобластного списка претендентов на депутатские мандаты в заксобрании Новосибирской области. В пятницу, 18 сентября, облизбирком провел заседание, на котором вычеркнули кандидатов в депутаты от ЛДПР, сообщили секретарь комиссии Наталья Кошкина.

В числе допущенных к распределению депутатских мест в региональном парламенте лидер либеральных демократов Владимир Жириновский.

Пока итоги сегодняшнего заседания областная избирательная комиссия не озвучила. Но с большой долей вероятности Владимир Вольфович откажется от возможности стать депутатом в Новосибирской области в обмен на кресло руководителя фракции в Госдуме. Всего в партийном списке, прошедшем в новосибирское заксобрание и утвержденном облизбиркомом, 6 фамилий. Место Жириновского займет другой партиец, оставшийся за списком.

Аналогичная процедура «вычеркивания фамилий» пройдет и по другим партиям. В КПРФ, например, в числе на выбывание мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он тоже вряд ли расстанется с креслом градоначальника ради депутатства.

Наибольшему изменению подвергнется список «Единой России». В нем сейчас 18 фамилий, которые утвердил облизбирком 15 сентября. И по меньшей мере 5 точно откажутся от депутатского мандата в пользу своих однопартийцев, баллотировавшихся на выборах в региональный парламент 11-13 сентября 2020 года.

Выпасть из утвержденного общеобластного партийного списка единороссов (см. ниже) могут:

Травников Андрей Александрович — губернатор Новосибирской области,

Карелин Александр Александрович — депутат Госдумы,

Красников Николай Григорьевич — вновь избранный мэр Кольцова,

Жуков Анатолий Васильевич — депутат Госдумы,

Асанцев Дмитрий Владимирович — спикер горсовета Новосибирска.

Уже известно, что Александра Карелина направляют сенатором в Совет Федерации. Поэтому ему придется сложить полномочия депутата Госдумы.

Не исключено, что одно из освободившихся мест в заксобрании достанется действующему мэру Бердска Евгению Шестернину. Но это будет известно не раньше 21 сентября, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Напомним, что Шестернин шел номером 1 в партсписке «ЕР» в территориальной группе по округу №16, относящемуся к Бердску. В этом же списке была и Зоя Родина, директор бердского лицея №6, победившая по этому одномандатному округу.

Это может стать препятствием для прохождения Шестеринина в заксобрание. Законом предусмотрена методика распределения освободившихся мандатов по территориальным округам таки образом, чтобы «никого не обидеть», чтобы каждая территория Новосибирской области имела представительство в региональном парламенте.

В понедельник облизибрком окончательно сформирует списки с учетом отказников. Партийцы, вошедшие в списки по единому областному округу, должны написать заявление об отказе от депутатского мандата, если они сделают такое решение.

- До 21 сентября мы будем регистрировать всех тех, кто к тому моменту откажется, напишет заявление, и мы передадим мандат. То есть в этот день мы регистрируем окончательный список депутатов законодательного собрания. Кто-то из избранных по списку депутатов откажется, и мы передадим мандат другому, следующему по очереди, - прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» секретарь облизбиркома Наталья Кошкина.

И в этом случае желание партии видеть того или иного человека в заксобрании уже не может повлиять на окончательный состав депутатского корпуса.

- Есть областной список кандидатов в депутаты законодательного собрания по единому округу, где есть общеобластная часть и территориальные группы. Одномандатники уже получили мандаты, победив на выборах. По территориальным списочным группам, если кто-то отказывается, например, Травников, то его мандат передают следующей территориальной группе, которая не получила мандат. Таковы правила распределения мандатов, в законе есть такая статья. И мы распределяем в соответствии с этой методикой, - пояснила Наталья Павловна.

Но изменения в составе депутатского корпуса, по ее словам, возможны и после утверждения окончательных списков. Разные бывают жизненные ситуации. Но на данный момент секретарь облизбиркома не готова сказать, есть ли шанс у Евгения Шестернина однозначно получить депутатский мандат:



- Мы пока не смотрели по территориальным группам, пока принимаем заявления об отказе. Уже есть такие. Распределять будем позже. Пока не могу ничего сказать по Шестернину. Давайте дождемся 21 сентября, когда будет заседание комиссии по регистрации кандидатов в качестве депутатов, которые точно прошли в законодательное собрание.

Стоит напомнить, что полномочия мэра Бердска у Евгения Шестернина истекают 27 ноября 2020 года. «Курьер. Среда. Бердск» уже писал, когда могут быть назначены выборы нового главы города. Если Шестернин уйдет в заксобрание, то в ноябре этого года, если остается, то после 10 января 2021.

Список депутатов, избранных в Законодательное Собрание Новосибирской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам:

Округ № 1

Панфёров Андрей Борисович

Округ № 2

Умербаев Игорь Равильевич

Округ № 3



Лаптев Владимир ВасильевичОкруг № 4Иванинский Олег ИвановичОкруг № 5Кулинич Александр АндреевичОкруг № 6Иваков Василий ВикторовичОкруг № 7Подойма Олег НиколаевичОкруг № 8Морозов Александр ВладимировичОкруг № 9Шпикельман Александр МихайловичОкруг № 10Сичкарёв Валентин ВикторовичОкруг № 11Лотфуллина Ильгиза РафиковнаОкруг № 12Бадьин Валерий ГеоргиевичОкруг № 13Шимкив Андрей ИвановичОкруг № 14Мороз Иван ГригорьевичОкруг № 15Тырина Елена НиколаевнаОкруг № 16Родина Зоя НиколаевнаОкруг № 17Гришунин Игорь ФедоровичОкруг № 18Юданов Анатолий ВасильевичОкруг № 19Мочалин Николай АндреевичОкруг № 20Быков Виталий ЕвгеньевичОкруг № 21Антонов Константин АлександровичОкруг № 22Поляков Илья ЛеонидовичОкруг № 23Калиниченко Александр ВикторовичОкруг № 24Илюхин Вячеслав ВикторовичОкруг № 25Сидоренко Иван ЛеонидовичОкруг № 26Пак Вениамин АлександровичОкруг № 27Подгорный Евгений АнатольевичОкруг № 28Червов Валерий ДмитриевичОкруг № 29Козловский Дмитрий АнатольевичОкруг № 30Новоселов Яков БорисовичОкруг № 31Яковлев Роман БорисовичОкруг № 32Макаров Дмитрий АлександровичОкруг № 33Смышляев Евгений ВалерьевичОкруг № 34Конько Сергей ГригорьевичОкруг № 35Козлов Александр ПетровичОкруг № 36Андреев Алексей АлексеевичОкруг № 37Федорук Михаил ПетровичОкруг № 38Агеенко Вадим АлексеевичСписок кандидатов по единому областному избирательному округу:

НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Травников Андрей Александрович

Карелин Александр Александрович

Кушнир Виктор Васильевич

Покровский Евгений Николаевич

Гайдук Сергей Александрович

Субботин Денис Викторович

Барсуков Александр Филиппович



Титков Сергей НиколаевичИльенко Валерий ПавловичМамедов Майис ПирвердиевичНиколаев Федор АнатольевичАсанцев Дмитрий ВладимировичКрасников Николай ГригорьевичТерепа Александр ГригорьевичКошкин Юрий АлексеевичСудариков Денис ВалентиновичДиденко Ирина ВалериевнаЖуков Анатолий Васильевич

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бизяева Галина Григорьевна

Аверкин Александр Александрович

НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

Локоть Анатолий Евгеньевич



Карпов Владимир ЯковлевичКозлов Александр АлександровичЛюбавский Андрей ВалерьевичРафаелян Ашот ВардкесовичАнисимов Владимир АлександровичКальченко Сергей Владимирович

РЕНГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Кубанов Анатолий Анатольевич



Аксёненко Александр Сергеевич

НОВОСИБИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО – ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ

Жириновский Владимир Вольфович

Щербак Александр Александрович

Суворов Олег Геннадьевич

Казаков Роман Антонович

Александрова Анастасия Анатольевна

Лебедев Евгений Владимирович

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Карасева Дарья Николаевна

Мурзин Роман Александрович

Левшенков Сергей Владимирович