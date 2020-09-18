В медицинском центре «СМАРТМЕД» можно пройти ультразвуковую диагностику суставов, сосудов и сердца, УЗИ молочных желез, органов брюшной полости и многие другие виды исследования, выполнить пункционную биопсию.
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Если вас мучает суставная боль, испытываете определенные затруднения в передвижении, обнаружили у себя уплотнение или у вас возник отек после травмы, то вам стоит пройти УЗИ и выявить причину, которая вызывает боль или дискомфорт при движении.
УЗИ на сегодняшний день это самый удобный и содержательный метод исследования различных органов и систем. При ультразвуковом исследовании можно выявить большой спектр патологических изменений, ультразвуковое исследование поможет установить причину многих патологических состояний.
В случаях необходимости установления характера патологического процесса может быть назначено проведение цитологического исследования. Для этого проводится пункционная биопсия тканей – взятие клеток ткани с последующей микроскопией. Данное исследование проводится с целью более достоверного выявления природы различных новообразований. Пункционная биопсия выполняется также с лечебной целью, речь идет о лечении кист (чаще всего молочных желез) под контролем ультразвукового исследования.
Все указанные процедуры вы также можете получить в нашем центре.
Все указанные процедуры вы также можете получить в нашем центре.
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Также в нашем центре Вы можете успешно пройти терапию с применением очень результативного метода, такого как «плазмолифтинг». Так как активность плазмы универсальна и она работает одинаково плодотворно в любых тканях организма, то это позволяет успешно его применять в травматологии, ортопедии, артрологии, косметологии, неврологии, гинекологии.
С большим трудом поддаются лечению болезни суставов, так как хрящевая ткань восстанавливается достаточно долго, особенно в пожилом возрасте. Плазмолифтинг служит мощным регенерирующим толчком для восстановления, с помощью этого метода терапии регенеративные процессы проходят значительно быстрее. Лечебный эффект плазмолифтинга при заболеваниях суставов основан на терапевтических свойствах тромбоцитов. Эти кровяные тельца содержат особые белки, которые воздействуют на клетки пораженных зон, побуждая их к интенсивному делению. Поэтому больная ткань быстрее заживает.
Плазмолифтинг успешно применяется в косметологии для омоложения глубоких слоев кожи, лечения акне, постакне, гиперчувствительности, экземе, дерматите, псориазе, целлюлите, применяется при удалении коллоидных рубцов и т.д. Механизм воздействия плазмы обусловлен запуском регенеративных процессов, позволяющих провести обновление клеток кожи за счет поступления богатого белками вещества. За счет этого ускоряется темп продуцирования волокна эластина и коллагена, а также гиалуроновой кислоты. В течение короткого времени кожа приобретает здоровый и сияющий вид.
Применение плазмолифтинга в гинекологии является отличным лечением и при необходимости дополнением к основному курсу терапии различных заболеваний, особенно при воспалительных процессах инфекционной и неинфекционной природы, поражении шейки матки, обнаружении спаечного процесса, при сухости во влагалище, возрастных изменениях.Плазмолифтинг очень эффективен при заболеваниях эндокринной системы,ослаблении мускулатуры мочевыводящих путей и женщинам при возникновении проблем в половой сфере после родов и операций.
*до 30.09.2020г.
Применение плазмолифтинга в гинекологии является отличным лечением и при необходимости дополнением к основному курсу терапии различных заболеваний, особенно при воспалительных процессах инфекционной и неинфекционной природы, поражении шейки матки, обнаружении спаечного процесса, при сухости во влагалище, возрастных изменениях.Плазмолифтинг очень эффективен при заболеваниях эндокринной системы,ослаблении мускулатуры мочевыводящих путей и женщинам при возникновении проблем в половой сфере после родов и операций.
*до 30.09.2020г.
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