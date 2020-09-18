Повторный карантин из-за коронавируса первым в мире ввел Израиль

Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников, первый из которых начинают отмечать вечером 18 сентября. Закрыли кафе и школы, запретили ходить в гости и на пляж - снова ввели общенациональный карантин.

Израиль первым в мире ввел повторный карантин

Повторный общенациональный карантин из-за коронавируса вступил в силу в Израиле на три недели с возможностью продления. Ограничения будут действовать в том числе во время осенних еврейских праздников, первый из которых, Рош ха-Шана, начинают отмечать вечером 18 сентября, а последний, Симхат-тора, празднуют с вечера 9 октября до захода солнца 10 октября.

В стране начали действовать ограничения на передвижение граждан. Первоначально планировалось запретить гражданам отдаляться от дома более чем на 500 метров, но в ночь на пятницу правительство увеличило разрешённую дистанцию до 1000 метров.

На разрешённое расстояние разрешено выходить в парки, на детские площадки и для молитв в Йом Кипур (Судный день), отмечающийся в этом году с захода солнца 27 сентября по вечер 28 сентября.

Отдаляться от своих домов на расстояние более чем на километр, можно лишь в оговорённом ряде случаев, в том числе на работу, за продуктами и лекарствами, товарами первой необходимости, для оказания помощи людям в тяжелом положении, на похороны, обрезание, в суд, в Кнессет и на донорский пункт. Участие в акциях протеста также входит в перечень разрешённых поводов для отдаления от дома.

Занятия спортом всей семьей в дни карантина разрешены, если для этого не нужно пользоваться автотранспортом. Разрешено также заниматься спортом в спортивных центрах участникам соревнований.

Уважительной причиной выхода из дома являются участие в различных религиозных церемониях и обрядах, таких как "капарот" (ритуальный забой кур - ред.) перед Йом Кипуром, посещение микв (ритуальных ванн) женщинами, а также покупка традиционных атрибутов для праздника Суккот.

При этом запрещено ходить в гости, отдыхать на пляжах, собираться компаниями более 10 человек в закрытых помещениях и более 20 человек на открытых пространствах. Общественный транспорт и предприятия будут работать с ограничениями.

Образовательные и развлекательные учреждения, кафе, рестораны и спортивные клубы закрыты. Также прекратили работу торговые центры, парикмахерские и салоны красоты.

При этом аэропорт имени Бен Гуриона продолжит работу в соответствии с правилами, введёнными для прилетающих и отбывающих за границу. Запрет на посещение страны иностранцами действует с середины марта.

Для контроля за соблюдением всеобщего карантина полиция Израиля выделила тысячу полицейских, основной упор будет сделан на разъяснительную деятельность, но для "вопиющих" случаев предусмотрены штрафы, сообщил РИА Новости представитель полиции Израиля Михаил Зингерман.

Штраф за отсутствие масок составляет 500 шекелей (около 11 тысяч рублей), за превышение допустимого количества людей в одном месте - 1000 шекелей, аналогичный штраф предусмотрен за отход от дома более чем на 500 метров.

Необходимость повторного карантина разъяснил гражданам премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в специальном заявлении.

"Моя обязанность и ответственность как премьер-министра не только заботиться о вашем здоровье, но и о вашей жизни. И если есть рост в геометрической прогрессии, хочу, чтобы вы понимали, что это значит: это не просто дискомфорт, не просто много тяжелобольных, это ситуация, когда даже после добавления больничных коек - а мы их добавили, даже после добавления необходимых аппаратов ИВЛ - а мы их добавили, даже после увеличения числа врачей и медсестёр бригады не справляются со скоростью роста заболеваемости - всему есть предел. Затем быстро растет число умерших", - говорится в заявлении главы правительства, распространённом в пятницу его канцелярией.

Премьер-министр также объявил о принятой правительством программе по экономической поддержке граждан и предпринимателей, которые могут пострадать из-за вводимых ограничений.

"Среди пунктов программы: снижение на 10% заработной платы ряда высокопоставленных госслужащих, изменение критериев получения помощи для бизнес-предприятий - возмещение постоянных затрат для бизнесов, денежный оборот которых снизился как минимум на 25% (ранее этот критерий начинался с 40%), ускоренное получение денежных выплат, помощь в уплате муниципального налога", - уточнила детали программы пресс-служба министра финансов.

Израиль стал первой страной, объявившей повторный общенациональный карантин после четырехмесячного перерыва, в течение которого страна вернулась к обычной жизни. После отмены ограничений в середине мая заболеваемость сократилась до единичных случаев в сутки. В частности, 16 мая, по данным израильского минздрава, было выявлено всего два случая заражения. В июне заболеваемость вновь начала расти, и перед введением карантина 17 сентября минздрав сообщал о почти 6 тысячах выявленных заболевших за сутки. Число умерших с диагнозом "коронавирус" в Израиле с начала эпидемии составило 1169 человек.