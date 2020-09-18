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Озвучена цена препарата от коронавируса «Арепливир» для продажи в розницу

18:34 18.09.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Лекарство может появиться в российских аптеках уже 21 сентября. Производитель ведет переговоры об экспорте продукции, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

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Упаковка препарата от коронавируса «Арепливир» будет стоить в розницу от 12 320 рублей
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
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Упаковка нового российского препарата против коронавируса «Арепливир», который теперь разрешено применять в амбулаторных условиях, в рознице будет стоить от 12 320 рублей, сообщил ТАСС в пятницу генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — сказал Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг, уточнил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

Ранее компания сообщила, что «Арепливир» может появиться в аптеках уже 21 сентября. «Конечно, мгновенно везде он не появится. Мы не имели возможности завезти за месяц препарат во все аптеки страны, потому что мы фактически вчера получили постоянное регистрационное удостоверение и мы должны на упаковках печатать выходные параметры. Безусловно, завтра в Хабаровске он не появится, но мы заинтересованы в том, чтобы он там появился в самое ближайшее время», — сказал глава «Промомеда».

По его словам, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено, добавил Младенцев.

Спрос и планы
Говоря о возможном спросе, он отметил, что сейчас его определить невозможно, поскольку аналогичных препаратов раньше в розничной продаже не было. Кроме того, компания ведет переговоры об экспорте продукции, в том числе в страны Латинской Америки, Африки и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан.

«Мы могли экспортировать и до постоянной регистрации, потому что до экспорта мы должны выполнить условия принимающей стороны. В некоторых странах уже достаточно было того, что у нас была временная регистрация в России», — пояснил глава «Промомеда».

Компания, по его словам, продолжает разрабатывать и другие средства от коронавируса или вызванных им осложнений. «Противовирусные препараты — это наша тема, и, как только ты выпустил в обращение какой-либо препарат, ты должен понимать следующий шаг», — сказал он.

При этом Младенцев не стал вдаваться в детали новых разработок. «Заранее рассказывать не принято, работаем», — пояснил собеседник агентства.

коронавирус препарат экспорт
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От редакции

Купите лекарство от ковида?

Аноним, 18 сентября 2020 19:20

это что за цена такая за 40 таблеток ? - 12 320 рублей?????
Ужас ...
Васёк, 18 сентября 2020 19:45
Цена лютая.
Аноним, 18 сентября 2020 19:50
А как узнать,что у тебя именно ковид,а не что то другое
Аноним, 18 сентября 2020 20:16
Да не надо узнавать. Лечитесь на всякий случай. Можно даже несколько раз подряд. Главное - не травануться. Всё равно это лекарство ни от чего не лечит и вообще как нормальное лекарство нигде не зарегистрировано. Там даже в аннотации вот такой пассаж:

"Данный лекарственный препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Инструкция подготовлена на основании ограниченного объема клинических данных ..."
Аноним, 18 сентября 2020 19:52
НВР:
Что и следовало ожидать раскручивают этот ковид как опасный для жизни вот заломили цену.Как видите это просто бизнес.
Аноним, 18 сентября 2020 20:12
Латинская Америка, Африка и СНГ, включая Казахстан и Узбекистан. Мы в хорошей компании! Только Монголии ещё не хватает.
Аноним, 18 сентября 2020 20:29
Ээээ...
Давно известно, что медицинский бизнес прибыльней наркотичного.
И клиентов больше.
И всё законно.
Говид19 не закончится теперь никогда.

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