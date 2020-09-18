Фантастически сохранился этот мальчик из Владивостока в свои 32 года

Денис Вашурин перестал стареть в 13 лет. Денис ловит удивленные взгляды. Но испытывает только неудобство от внешности. Сотрудники ГИБДД не верят, что у него неподдельные водительские права.

Этот мальчик из Владивостока кажется совершенно обычным, если не знать тот факт, что ему уже 32 года

32-летний Денис Вашурин из Приморского края уже привык чувствовать на себе удивлённые взгляды, особенно когда сидит за рулём автомобиля. Но и прохожих можно понять, ведь парень выглядит как обычный подросток. Популярность к Денису пришла после интервью с блогером Вася на сене, которое набрало около 6,5 млн просмотров и 276 тыс. лайков, пишет Oddity Central.

В нём парень рассказал, что перестал стареть ещё в 13 лет. Он не чувствовал каких-то странностей, был активным и общительным ребёнком, а когда осознал, что не меняется, как сверстники, очень испугался и расстроился. Сейчас Денис живёт в посёлке городского типа под Владивостоком и работает в ресурсоснабжающей компании. Жизнь в деревне ему нравится больше, ведь здесь его все знают и больше не задают глупых вопросов.

Из-за своей внешности Денису часто приходилось терпеть неприятные моменты. В лучшем случае люди пытались учить его жизни, а в худшем — не верили. Так, например, однажды его остановили сотрудники ГАИ, и парню пришлось долго доказывать, что его права неподдельные. Денис не так бы расстраивался из-за внешности, если бы она приносила хоть какую-то пользу. Ведь парень только выглядит молодо, а ощущает он себя на свой возраст — с больными суставами и спиной.