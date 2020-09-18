Скончался водитель Toyota Corolla от удара фуры на трассе Р-256 у Линева в Новосибирской области

35-летний водитель, выезжая на Чуйский тракт, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком "Скания". Пострадавший умер в машине скорой помощи.

Фура раздавила легковушку, водитель погиб

В Искитимском районе произошло смертельное ДТП, сообщили вечером 18 сентября в управлении МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации, сегодня в 15.25 в Искитимском районе на 75 км автодороги Р -256 водитель 1985 г.р., следуя на автомобиле «Тойота Королла» из п. Линево в сторону Барнаула, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Скания».

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля «Тойота» скончался в карете «скорой помощи».

В настоящее время на участке, где произошло ДТП, работают сотрудники полиции, которые выясняют причины и обстоятельства происшествия.