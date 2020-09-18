На видео о чудовищном изнасиловании и убийстве двух девочек рассказал пойманный сожитель их матери в Рыбинске

«Не проблема, конечно, ложитесь пораньше» в 8 часов, — говорит Виталий Молчанов на кадрах. — Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И как бы и убил".

В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек

В Ярославской области силовики задержали 41-летнего Виталия Молчанова, подозреваемого в жестоком убийстве двух девочек в Рыбинске. Тела сестёр 8 и 13 лет обнаружили 15 сентября. Сразу предположили, что убил девочек сожитель их мамы, к которому 40-летняя Валентина с дочками переехали весной из Омска. Как стало известно, ранее они жили в п. Краснозерском Новосибирской области.

Жили Виталий и Валентина мирно, соседи, глядя на их романтику, думали, что в дом въехали молодожены. Но когда женщина однажды задержалась на работе в больнице, произошло страшное. Вернувшись домой, она обнаружила растерзанные тела дочерей. Только после этого и стало известно, что раньше Виталий сидел за убийство и изнасилование.

— Он тихий был. С нами очень хорошо обращался. Нормальный человек был, здоровался, чистоплотный такой, даже не матерился. Мы всегда на лавочке сидели, а он вечером выходил курить на улицу. О том, что он уголовник, мы узнали от полиции, — рассказали порталу 76.RU соседи подозреваемого. — На эту квартиру никто никогда не жаловался.

Молчанов бросился в бега, его ориентировки распространили повсюду, а губернатор назначил награду за помощь в поиске подозреваемого — 500 тысяч рублей. Уже после этого стало известно, что перед смертью девочек изнасиловали.

— Установлен факт совершения сексуального насилия в отношении детей. Председатель СК России поручил обеспечить оперативное исследование всех обстоятельств, разобраться в причинах и установить мотив совершения преступления, организовать проведение всех необходимых экспертиз, — сообщили в Следственном комитете РФ.

Сразу после задержания Молчанов признал свою вину. На видео попал отрывок разговора задержанного с представителями правоохранительных органов.

— Она сказала «Не проблема, конечно, ложитесь пораньше» в 8 часов, — говорит Виталий Молчанов на этих кадрах. — Ещё одну бутылку выпил где-то до 10 часов. И как бы и убил.

В самое ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователям Следственного комитета России для проведения с ним необходимых следственных действий. Глава СК потребовал дать оценку работе органов правопорядка, на которых лежала обязанность по контролю за поведением ранее судимого мужчины и проведению с ним профилактических мероприятий.

Видео: Елена Вахрушева