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Разрушил котельную взрыв газового котла в Новосибирске

20:16 18.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
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Из людей никто не пострадал. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, в том числе о промышленной безопасности.

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Названа предварительная причина взрыва в котельной в Новосибирске

В прокуратуре Новосибирской области назвали предварительную причину  ЧП на котельной в Первомайском районе города. По данным надзорного ведомства, в помещении произошёл взрыв газового оборудования, который повлёк за собой обрушение стен. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Предварительно установлено, что двухэтажное производственное помещение из сэндвич-панелей принадлежит ООО «Альянс Девелоп Групп», которое занимается производством полистирола. На первом этаже была расположена котельная размером 6×12 м, на втором этаже — 8 офисных помещений, одно складское помещение с продукцией.

«Взрыв произошёл в помещении котельной, площадь обрушения составила 144 кв. м. Предварительная причина обрушения — взрыв газового отопительного оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Региональная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства, в том числе о промышленной безопасности, по результатам которой будет решён вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования.

Сообщение о нештатной ситуации в здании по адресу Твардовского, 3/1, поступило в экстренные службы в 11:19. В результате разгерметизации ​ котла отопления в котельной, расположенной на первом этаже в двухэтажном здании производственно-строительного предприятия, произошло обрушение стены и покрытия из металлоконструкций и сэндвич-панелей, горения не было. Пострадавших среди людей нет.

По оперативной информации пострадавших нет. Администрация предприятия провели сверку собственников, арендаторов и сотрудников – все присутствуют на месте. Несмотря на это, пожарно-спасательные подразделения проверили все помещения здания на наличие людей – людей в здании не было. Пожарно-спасательные подразделения оказывают администрации объекта помощь в ликвидации последствий происшествия, а именно в разборе обрушенных конструкций, предварительно на общей площади порядка 200 м², сообщает пресс-служба ГУ МЧС по НСО.

Экстренные службы и специалисты профильных ведомств в составе комиссии будут устанавливать причину и обстоятельства произошедшего.

котельная обрушение стены ЧП экстренные службы
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