Лишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА).
"Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты", - сказали в пресс-службе ФПА.
Ранее квалификационная коллегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.
Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Михаила Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Пашаев защищает в Бердском городском суде Гусейна Кулиева, обвиняемого в похищении человека и грабеже. Из-за занятости по делу Ефремова он пропустил последнее заседание в Бердске. Вероятно, и на продолжение процесса в начале октября он не приедет.