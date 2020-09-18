Лишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым

Но Пашаев защищает обвиняемых в похищении человека в городском суде Бердска, где процесс продолжится в начале октября.

Эльмана Пашаева лишили статуса адвоката

Адвокатская палата Северной Осетии лишила Эльмана Пашаева статуса адвоката, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА).

"Пашаев лишен статуса адвоката по решению совета Адвокатской палаты", - сказали в пресс-службе ФПА.

Ранее квалификационная коллегия палаты нашла в его действиях наличие дисциплинарного проступка.

Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Михаила Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.

По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Пашаев защищает в Бердском городском суде Гусейна Кулиева, обвиняемого в похищении человека и грабеже. Из-за занятости по делу Ефремова он пропустил последнее заседание в Бердске. Вероятно, и на продолжение процесса в начале октября он не приедет.