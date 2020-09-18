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Мошенники обворовали семью актера Алексея Баталова. Квартиры и деньги исчезли

21:01 18.09.2020 Фото: Википедии
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Сейчас следователи вместе с полицейскими изучают выписки со счетов семьи вдовы и дочери Баталова, которые внезапно обнаружили, что недвижимость им больше не принадлежит.

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Возбуждено дело о мошенничестве с имуществом семьи Баталова

Управление СК по Москве возбудило уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи Алексея Баталова после поручения главы СК РФ проверить сообщения о том, что они обманным путем лишились двух квартир, мастерской актера, доли в 4-комнатной квартире в знаменитом московском Доме на набережной и крупной суммы денег.

Сейчас следователи вместе с полицейскими изучают выписки со счетов семьи вдовы и дочери Баталова, в ближайшее время будут получены и проанализированы правоустанавливающие документы на объекты недвижимости и изъяты копии нотариальных документов, говорится в сообщении московского управления СК РФ.

Ранее сообщалось, что семья Баталова внезапно обнаружила, что недвижимость им больше не принадлежит и обратилась в полицию.

Женщины утверждают, что Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин обманом получили нотариальные доверенности на управление имуществом их семьи.

имущество недвижимость обворовали правоустанавливающие документы семья Алексей Баталов
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