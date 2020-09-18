Заплатит телеканалам 300 млрд рублей российский бюджет за три года

Согласно проекту бюджета, в 2021 году направят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году - 102 155,2 млн рублей и в 2023 году - 102 372,8 млн рублей на финансирование средств массовой информации.

На финансирование СМИ в 2021-2023 годах направят более 300 млрд рублей

Более 300 млрд рублей будет направлено в 2021-2023 годах на финансирование СМИ. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

"Бюджетные ассигнования по разделу "Средства массовой информации" в 2021 году составят 102 794,5 млн рублей, в 2022 году - 102 155,2 млн рублей и в 2023 году - 102 372,8 млн рублей", - говорится в документе.

Объемы бюджетных ассигнований в 2021 году увеличены на 28,9 млрд, в 2022 году - на 28,6 млрд, в 2023 году 217,7 млн рублей.

На увеличение финансирования в том числе повлияло финансовое обеспечение вещателей второго мультиплекса на оплату предоставленных ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" услуг по распространению и трансляции их программ в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек - в 2021 - 2022 годах - на 6 млрд рублей ежегодно. А также финансовое обеспечение деятельности АО "Первый канал", которое в 2021 году увеличится на 6 млрд рублей.

Кроме того, средства будут выделены "на создание средств массовой информации: телеканалов, радиоканалов, сетевых изданий и их распространение в мировом информационном пространстве, покрытие расходов, связанных с производством и распространением на российском и международном рынках продукции СМИ (АНО "ТВ-Новости"). В 2021 году увеличение произойдет на 5,3 млрд рублей, 2022 году на 5 млрд рублей.

Финансовое обеспечение деятельности ФГУП ВГТРК, а также на покрытие расходов, связанных с производством программного продукта, наполнением им телерадиоэфира в 2021 году увеличится на 3,6 млрд рублей, в 2022 году на 3,8 млрд рублей, в 2023 году на 114,5 млн рублей.

Кроме того, увеличится финансирование на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на немецком языке (АНО "ТВ-Новости") в 2021-2022 годах на 2,7 млрд рублей ежегодно. Будет увеличено финансовое обеспечение затрат, связанных с размещением контента обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов РФ в эфире версий поясного вещания телеканала "Общественное телевидение России". В 2021 году на 1,6 млрд рублей, в 2022 году на 1, 7 млрд рублей, в 2023 году на 43,1 млн рублей.

Произойдет увеличение финансирования на информационно-разъяснительное и экспертно-социологическое сопровождение результатов и мероприятий национальных проектов в СМИ и информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в 2021 году на 1,4 млрд рублей, в 2022 году на 1,4 млрд рублей, передает ТАСС.

В документе подчеркнуто, что бюджетные ассигнования, зарезервированные при формировании законопроекта, по разделу "Средства массовой информации" в 2022-2023 годах составят 6 млрд рублей ежегодно и будут направлены на поддержку средств массовой информации.