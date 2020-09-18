Почему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской области

Продолжительности жизни в 2019 году в регионе достигла максимального значения за последние 14 лет и составила в среднем 72,3 года.

За период с 2000 года самое низкое значение ожидаемой продолжительности жизни в области было зафиксировано в 2005 году (65,1 года)

Средняя ожидаемая продолжительность жизни человека является важным демографическим показателем, характеризующим уровень и качество жизни. При рождении она показывает число лет, которое потенциально может прожить новорожденный при условии, что на протяжении всей жизни его поколения уровень смертности в каждом возрасте останется таким же, как в данный период.

В течение последних 14 лет в Новосибирской области наблюдается ежегодный рост показателя ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году она достигла максимального значения за весь рассматриваемый период и составила 72,3 года, сообщил "Курьер. Среда. Бердск" Новосибирскстат.

За период с 2000 года самое низкое значение ожидаемой продолжительности жизни в области было зафиксировано в 2005 году (65,1 года). По сравнению с этим годом прирост данного показателя к 2019 году составил 7,2 года (11,1%), у мужчин – 8,6 (14,7%), у женщин – 4,7 года (6,5%). За прошедший 2019 год ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при рождении возросла на 0,5 лет.

В 2019 году ожидаемая продолжительность жизни при рождении у сельского населения была на 3,1 года меньше, чем у городского (69,8 и 72,9 лет соответственно). За прошедший год она возросла у горожан на 0,4 года, у сельчан – на 0,3 года.

Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин определяют различия в их уровне смертности. Абсолютные значения ожидаемой продолжительности жизни женщин на протяжении многих десятилетий устойчиво превышают соответствующий показатель у мужчин не менее чем на 10 лет. С 2014 года гендерный разрыв по ожидаемой продолжительности жизни сокращается. За 2000-2018 гг. максимальный гендерный разрыв среди всего населения отмечен в 2005 году – 14 лет, минимальный в 2019 году – 10,1 года.

Среди субъектов Сибирского федерального округа наиболее высокий показатель ожидаемой продолжительности жизни в Томской области (72,9 года). Наименьшая ожидаемая продолжительность жизни в Республике Тыва – 67,6 года. В целом по СФО данный показатель составил 71,1 года, по России – 73,3 года.