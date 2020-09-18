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Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве

21:56 18.09.2020 Фото: pixabay.com
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35-летний злоумышленник разбил окно топором окно автомобиля, из которого вышел мужчина и попытался убежать, но его догнала собака соперника и повалила на землю. Затем ревнивец убил жителя Набережных Челнов топором.

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Преступление произошло на почве ревности

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло на проспекте Чулман в Набережных Челнах.

По подозрению в преступлении задержан бывший муж сожительницы убитого.

По предварительным данным, 35-летний злоумышленник подошел к автомобилю жертвы, разбил окно топором, после чего мужчина вышел из машины и попытался убежать, но его догнала собака обидчика и повалила на землю. Затем агрессор подбежал и убил челнинца топором.

Предполагается, что преступление произошло на почве ревности, передает chelny-izvest.ru.

бывший муж зарубил топором разбил окно собака
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