Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве

Стали известны подробности жестокого убийства, которое произошло на проспекте Чулман в Набережных Челнах.
По подозрению в преступлении задержан бывший муж сожительницы убитого.
По предварительным данным, 35-летний злоумышленник подошел к автомобилю жертвы, разбил окно топором, после чего мужчина вышел из машины и попытался убежать, но его догнала собака обидчика и повалила на землю. Затем агрессор подбежал и убил челнинца топором.
Предполагается, что преступление произошло на почве ревности, передает chelny-izvest.ru.