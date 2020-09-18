18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске

22:05 18.09.2020 Фото: ГУ МЧС по НСО
0

Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. Пострадавших нет. Пожарным понадобился час, чтобы справиться с огнем.

% name% title
В Новосибирске пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории Кирзавода

Чуть более часа потребовалось сотрудникам МЧС России для ликвидации пожара на производственном предприятии. Информации о пострадавших не поступало. Вместе с тем, специалисты чрезвычайного ведомства вынесли из горящего строения газовые баллоны, чем предотвратили возможное осложнение оперативной обстановки.

Сообщение о возгорании кровли производственного здания поступило в дежурную службу 18 сентября около 17:30 на ул. Полтавская Ленинского района Новосибирска. Пожарно-спасательные подразделения выехали по второму рангу вызова из пяти возможных для столицы Новосибирской области, в том числе была направлена высотная специализированная техника. По прибытии первых пожарных расчётов кровля кирпичного здания переменной этажности с одноэтажными пристройками горела по всей площади. Существовала угроза нижерасположенным этажам.

На месте происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Около часа усиленной группировкой пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать открытое горения на площади 500 кв. м. и не допустить распространения огня в дальнейшем.

Также огнеборцы проверили все помещения здания, людей не обнаружили. Администрация объекта также подтвердила, что внутри никого быть не должно. Вместе с тем пожарные обнаружили на втором этаже прогар в перекрытии, который был оперативно ликвидирован.

Всего реагировали 68 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

В 17:35 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на ул. Кирзаводская в Ленинском районе. В 17:45 к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Горит кровля производственного здания по всей площади. Пострадавших нет. В 18:33 пожар локализован, а в 18:36  было ликвидировано открытое горение. Личный состав занимается разборкой конструкций и контрольной проливкой. Всего на месте пожара было задействовано 15 единиц техники и 47 человек личного состава.

газовые баллоны кирзавод кровля огнеборцы пожар
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Откуда появился огонь на крыше?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске
22:05 18-09-2020
Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске
Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве
21:56 18-09-2020
Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве
Путин раскрыл военную тайну: у России есть уникальное оружие
21:47 18-09-2020
Путин раскрыл военную тайну: у России есть уникальное оружие
Почему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской области
21:30 18-09-2020
Почему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской области
Заплатит телеканалам 300 млрд рублей российский бюджет за три года
21:16 18-09-2020
Заплатит телеканалам 300 млрд рублей российский бюджет за три года
Мошенники обворовали семью актера Алексея Баталова. Квартиры и деньги исчезли
21:01 18-09-2020
Мошенники обворовали семью актера Алексея Баталова. Квартиры и деньги исчезли
БердскЛишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым
20:48 18-09-2020
Лишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым
Стареем: 1000 трудоспособных содержат 769 стариков и детей в Новосибирской области
20:39 18-09-2020
Стареем: 1000 трудоспособных содержат 769 стариков и детей в Новосибирской области
Разрушил котельную взрыв газового котла в Новосибирске
20:16 18-09-2020
Разрушил котельную взрыв газового котла в Новосибирске
БердскЗверски изнасиловавшего и убившего 78-летнюю Галину Сырмолотову арестовал на 2 месяца суд Бердска 3
19:53 18-09-2020
Зверски изнасиловавшего и убившего 78-летнюю Галину Сырмолотову арестовал на 2 месяца суд Бердска