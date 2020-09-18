Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске

Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. Пострадавших нет. Пожарным понадобился час, чтобы справиться с огнем.

В Новосибирске пожарные ликвидировали крупное возгорание на территории Кирзавода

Чуть более часа потребовалось сотрудникам МЧС России для ликвидации пожара на производственном предприятии. Информации о пострадавших не поступало. Вместе с тем, специалисты чрезвычайного ведомства вынесли из горящего строения газовые баллоны, чем предотвратили возможное осложнение оперативной обстановки.

Сообщение о возгорании кровли производственного здания поступило в дежурную службу 18 сентября около 17:30 на ул. Полтавская Ленинского района Новосибирска. Пожарно-спасательные подразделения выехали по второму рангу вызова из пяти возможных для столицы Новосибирской области, в том числе была направлена высотная специализированная техника. По прибытии первых пожарных расчётов кровля кирпичного здания переменной этажности с одноэтажными пристройками горела по всей площади. Существовала угроза нижерасположенным этажам.

На месте происшествия оперативно развернули штаб пожаротушения. Сотрудники МЧС России проложили магистральные линии до ближайших пожарных гидрантов для бесперебойной подачи воды. Ликвидация огня происходила при помощи автолестниц, трёхколенных лестниц и с земли. В ходе тушения внутри помещений обнаружены и эвакуированы два газовых баллона. Около часа усиленной группировкой пожарно-спасательных подразделений удалось ликвидировать открытое горения на площади 500 кв. м. и не допустить распространения огня в дальнейшем.

Также огнеборцы проверили все помещения здания, людей не обнаружили. Администрация объекта также подтвердила, что внутри никого быть не должно. Вместе с тем пожарные обнаружили на втором этаже прогар в перекрытии, который был оперативно ликвидирован.

Всего реагировали 68 человек и 26 единиц техники, из них от МЧС России 47 человек личного состава и 15 единиц пожарно-спасательной техники.

Причины и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России.

В 17:35 поступило сообщение о пожаре в производственном здании на ул. Кирзаводская в Ленинском районе. В 17:45 к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. Горит кровля производственного здания по всей площади. Пострадавших нет. В 18:33 пожар локализован, а в 18:36 было ликвидировано открытое горение. Личный состав занимается разборкой конструкций и контрольной проливкой. Всего на месте пожара было задействовано 15 единиц техники и 47 человек личного состава.