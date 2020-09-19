Что можно вырастить на подоконнике зимой и осенью? 9 витаминных культур

Все, что нужно для выращивания зелени на подоконнике или на балконе, это немного почвы, пространства и солнечного света.

Все, что нужно для выращивания зелени на подоконнике или на балконе, это немного почвы, пространства и солнечного света

Идеальное блюдо будет неполным без прикосновения свежей зелени. Травы, которые выращиваются дома, более органичны с такими свежими ароматами, что больше никогда не захочется покупать их на рынке. Все, что нужно для выращивания зелени на подоконнике или на балконе, это немного почвы, пространства и солнечного света.

Петрушка

Немного влажной почвы и несколько семян – это все, что нужно, чтобы вырастить петрушку. Листья продолжают расти, и могут расти в течение всего года.

Петрушка – это одна из самых простых трав для выращивания. Посейте семена в горшок и держите его в месте, где достаточно солнечного света. Если появляются желтые листья в холодное время года, нужно просто добавить немного жидкого удобрения для увеличения питательных веществ в почве.

Базилик

Паста, будь то маринара или песто, обе нуждаются в свежести базилика для травянистого послевкусия. Эту траву можно выращивать как в помещении, так и на открытом воздухе. Много солнечного света и хорошо дренированная почва – это то, что нужно базилику для роста. Обрезка растения помогает ему процветать. Для лучшего аромата отщипните цветки растения до того, как они распустятся.

Тимьян

Являясь важным ингредиентом итальянской и французской кухонь, эту траву можно добавлять в супы, соусы и тушеные блюда, но лучше всего она сочетается с острым перцем и баклажанами. Его легче вырастить из растений, купленных в местном питомнике, чем из семян.

Высевайте растение во влажную почву, которая хорошо дренируется после окончания зимы, и держите его снаружи в хорошо освещенном месте.

Лаванда

Хотя лаванда технически не является травой, она добавляет особый аромат к выпечке, напиткам и ваннам. Ее можно легко выращивать в саду под прямыми солнечными лучами и хорошо дренированным горшком или садовой грядкой. Обрезка его часто помогает держать рост под контролем.

Мята

Листья мяты требуют очень мало воды и могут расти как на Солнце, так и в тени. Лучше всего она растет, когда сажают в контейнер или большой горшок. Избегайте использования небольших пластиковых горшков, так как они могут стеснять корни растения.

Лемонграсс

Очень ароматная и полезная трава, лемонграсс легко выращивается в домашних условиях. Его нелегко найти в магазинах, но для посадки необходимо взять немного травы и поставить в стакан с водой. Как только начнут расти корни, перенесите его в горшок с влажной почвой. Не забудьте держать его там, где он получает полный солнечный свет. Лемонграсс происходит из Индии и имеет цитрусовый аромат, который придает восхитительный вкус при добавлении в супы, мясные маринады и пасты карри.

Орегано

Известная своим крепким и древесным вкусом, эта трава придает неповторимый аромат мясным блюдам. Посейте семя в горшок в помещении, пока оно не начнет прорастать. Как только он немного подрастет, перенесите его в хорошо дренированную почву под солнечным светом. Орегано можно собирать, как только он достигнет примерно 10 сантиметров в высоту.

Розмарин

Трава с сосновым и древесным ароматом с голубыми цветами, она является частью средиземноморской кухни. Его можно выращивать в помещении и на открытом воздухе, но помните, что он требует много солнечного света. Убедитесь, что почва хорошо дренирована, особенно в жарком и влажном климате. Розмарин часто подрезают, чтобы стимулировать рост.

Шалфей

Эта трава не только ароматна, но и красива. С мягкими и пушистыми листьями шалфей хорошо растет в большинстве почв, если его посадить в хорошо освещенном месте с достаточным количеством солнечного света. Растению также нужно много воды, чтобы цвести здоровым цветом.

Источник: rsute.ru