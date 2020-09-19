Каким должен быть кошелек, чтобы в нем водились деньги и что нужно в него обязательно положить?

Считается, что кожа, замша или хорошая ткань служат отличными проводниками денежного потока. А в искусственных материалах отсутствует естественная энергетика.

Известно много суеверий, связанных деньгами

Какую купюру нужно положить в кошелек для привлечения денег, интересует многих людей. Известно много суеверий, связанных деньгами. Согласно одним из них, при правильном хранении денежных средств в кошельке можно привлечь финансовый энергетический поток. Однако для этого необходимо правильно выбрать и приобрести новый кошелек.

Каким должен быть кошелек, чтобы в нем водились деньги

Кошелек, притягивающий денежный поток, должен иметь некоторые отличительные особенности.

Респектабельный вид

Недорогой кошелек с самого начала способен притягивать только бедность, но не сильную финансовую энергетику. Все потому, что он для этого не предназначен.

Не все люди могут позволит себе купить дорогой кошелек. В этом случае не стоит слишком перегибать – лучше всего выбрать кошелек по средней цене. Важное значение имеет его внешний вид, который должен быть респектабельным. А функциональность портмоне будет навевать мысли о финансовой стабильности.

Просторность

Купюры прекрасно себя чувствуют лишь в просторном кошельке. При этом даже крупные денежные средства должны полностью помещаться в него, исключая всякие перегибы.

Если крупные банкноты не помещаются, значит человек не рассчитывает на то, что у него когда-нибудь они будут. По этой причине крупных сумм у человека не будет.

Натуральный материал

Считается, что кожа, замша или хорошая ткань служат отличными проводниками денежного потока. А в искусственных материалах отсутствует естественная энергетика, более того, она блокирует поступление внешней энергетики.

Цвет кошелька

Исходя из учения фэн-шуй, к основному оттенку денежного потока относятся – металлический и цвет Земли. Сюда могут входить разные цвета: желтый, серебристый, золотистый, а также коричневые и черные тона.

Нежелательно покупать синий, зеленый или голубой кошелек, поскольку денежные средства будут утекать, словно вода.

Что положить в кошелек, чтобы привлечь денежный поток

Американские доллары

Чтобы деньги работали на владельца кошелька, в него нужно положить банкноту доллара, сложенную в треугольник. Очень важно не доставать свой талисман.

Китайские монеты

В их особую силу верят многие люди с давних пор. Чтобы сделать талисман, нужно перевязать три монеты нитью красного цвета и хранить в портмоне.

Корица

Обычная палочка корицы тоже может привлекать деньги. Чтобы она заработала, не понадобится проводить какие-то обряды, а лишь положить ее в отдельный карман портмоне.

Не рекомендуется оставлять кошелек полностью пустым, нужно положить в него хотя бы монетку. Также нельзя складывать деньги в хаотичном порядке: вначале должны быть крупные купюры, а затем мелкие.

К деньгам нужно относиться с уважением: их нельзя комкать, купюры должны быть расправленными в кошельке. Следует избавиться от ненужного хлама в кошельке, включая чеки, бумажные обрывки и др.

Также нежелательно хранить в портмоне фото собственных родственников. Такие снимки блокируют денежный поток, а энергетика, излучаемая денежными средствами, может негативно влиять на близких.

Если у кошелька изношенный вид, нужно его срочно заменить на новый.

Источник: rsute.ru