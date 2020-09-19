18.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Общество / Свадьба

Мужчина получил подтверждение измен жены спустя год после развода

01:16 19.09.2020 Фото: Bradt1977 / @Reddit
0

По словам анонимного автора, любовником был его друг.

% name% title
«Расстался с ней и спустя год обнаружил это в почтовом ящике сегодня»
Сюжет: Любовь. Секс. Измены
% name% title

Мужчина получил подтверждение измен жены спустя год после разводаМирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом ПрилучнымЕщё 211 новостей

Мужчина рассказал, что получил записку от анонима, в которой неизвестный сообщил ему о неверности бывшей супруги. Пользователь Reddit с ником Bradt1977 заметил, что развелся с ней еще до получения послания.

«Расстался с ней и спустя год обнаружил это в почтовом ящике сегодня», — написал он. В записке, написанной от руки говорится, что жена изменяла мужу на протяжении двух лет.

По словам анонимного автора, любовником был его друг. «Он не знал, что она замужем, так как она никогда не говорила об этом», — сообщалось на листе бумаги. Аноним заключил, что тот мужчина сожалеет о произошедшем.

В комментариях многие посчитали, что таким образом в измене хотел признаться близкий друг Bradt1977. По их мнению, на это намекает корявый почерк, чтобы нельзя было определить автора. BohemViking считает, что любовник испытывал чувство вины и хотел сознаться.

Автор пояснил, что записка пришла в конверте, на котором были имя и адрес. По его словам, в настоящее время он ищет номер адресанта. Но некоторые призвали его отказаться от расследования. Пользовательница mojogirl_ предложила забыть о прошлом и двигаться вперед.

Ранее пользователь Reddit заподозрил жену в неверности, изучив список устройств, подключенных к роутеру в доме. Он выяснил, что в рабочее время к домашнему интернету подключался iPhone, принадлежащий другому мужчине. В комментариях большинство пользователей согласились с тем, что подозрения мужчины оправданны.

Источник: lenta.ru

записка измена жены мужчина развод
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Вам или вашим друзьям изменяли?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Мужчина получил подтверждение измен жены спустя год после развода
01:16 19-09-2020
Мужчина получил подтверждение измен жены спустя год после развода
Точный гороскоп на субботу 19 сентября 2020 года: На небе растущая Луна в Весах
00:40 19-09-2020
Точный гороскоп на субботу 19 сентября 2020 года: На небе растущая Луна в Весах
Стас Михайлов показал свою младшенькую дочку Машеньку
23:37 18-09-2020
Стас Михайлов показал свою младшенькую дочку Машеньку
Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске
22:05 18-09-2020
Полыхал кирзавод с газовыми баллонами на огромной площади в Новосибирске
Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве
21:56 18-09-2020
Ревнивый муж зарубил топором соперника. Собака помогла в убийстве
Путин раскрыл военную тайну: у России есть уникальное оружие 1
21:47 18-09-2020
Путин раскрыл военную тайну: у России есть уникальное оружие
Почему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской области 1
21:30 18-09-2020
Почему жизнь мужчин короче на 10 лет, чем у женщин в Новосибирской области
Заплатит телеканалам 300 млрд рублей российский бюджет за три года 1
21:16 18-09-2020
Заплатит телеканалам 300 млрд рублей российский бюджет за три года
Мошенники обворовали семью актера Алексея Баталова. Квартиры и деньги исчезли
21:01 18-09-2020
Мошенники обворовали семью актера Алексея Баталова. Квартиры и деньги исчезли
БердскЛишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым
20:48 18-09-2020
Лишили статуса адвоката Эльмана Пашаева после скандального суда над Еыремовым