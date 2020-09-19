Что нельзя делать 19 сентября 2020 года в день самого любимого православного архангела Михаила? Приметы на Михайлово чудо

На этой неделе православные отмечают великий церковный праздник – Михайлово чудо, а на следующей неделе нас ждет еще и Рождество Пресвятой Богородицы, сообщает Главред.
Оба праздника Церковь установила в IV веке. Причем Рождество Богородицы является праздником двунадесятым, то есть одним из 12 самых важных после Пасхи торжеств в православии.
Михайлово чудо: что нельзя делать в этот день
По традиции в этот день категорически воспрещается:
- работать, а то Бог покарает – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать – исключение делается лишь для неотложных дел: уход за детьми и домашними животными и т.п.;
- ссориться и ругаться: в старину в этот день принято было проводить обряд замирения между поздоровевшими, и если помирить удавалось – это отмечали широко и радостно. Со временем традиция забылась, но запрет на ссоры остался;
- голову мыть – считается, что иначе ум весь смоется;
- делать крупные покупки – в старину верили, что радости такие приобретения не принесут;
- выбрасывать остатки еды – их раздавали бездомным людям или животным;
- в лес ходить, но именно за черникой – считалось, что в этот день эту ягоду топчет дьявол.
Михайлово чудо: что нужно делать
Этот день лучше провести в молитвах и спокойствии. И если с кем-то в ссоре – то, воспользовавшись положительной энергетикой дня, попробовать помириться с этим человеком.
Также в старину незамужние девушки гадали в этот день на пироге: кому достанется кусок с запеченным в нем кольцом, та непременно выйдет замуж в этом году.
А еще наши предки верили, что загаданное в Михайлов день желание сбудется неприменно.
Михайлово чудо: приметы
Считается, что в Михайлов день бывают первые заморозки. К тому же большинство примет дня связано как раз с погодой:
- если утром туман – жди потепления;
- если на верхушке берез еще держатся зеленые листья – зима будет ранней и суровой;
- если березовый лист желтеет сверху – то весна будет ранней, а снизу – то поздней;
- если утром на деревьях есть иней – жди много снега в эту зиму;
- если вечером на Михайлово чудо на небе плывут синие облака – это к перемене погоды;
- если листья осины падают на землю "лицом" – это к холодной зиме, а нижней стороной – тогда к теплой и с оттепелями, если и так, и этак – тогда умеренная.