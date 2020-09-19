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Молитва Архангелу Михаилу в Михайлово чудо 19 сентября 2020 года

22:12 19.09.2020 Фото: glavred.info
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Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая.

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Архангел Михаил помогает в тяжелых ситуациях

19 сентября – праздник в честь одного из самых любимых православных архангелов.

Архангел Михаил: в чем помогает

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая, сообщает Главред.

Считается, что Архангел Михаил помогает тем, кто нуждается:

  • в исцелении;
  • в решении сложных жизненных вопросов;
  • в помощи в пути;
  • в помощи, если пострадали от войны или стихийного бедствия.

Молитва Архангелу Михаилу о защите

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Архистратигу Михаилу (ежедневная)

Господи, Боже Великий, Царю безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил – Херувим и Серафим и всех святых.

О, Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристанище.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести лукавыя диавольския, егда услышишь нас, грешных (имя), молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое, ускори на помощь нам и услыши молитву нашу.

О, Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся нам, силою Честнаго и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы, святых Ангелов и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святаго великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святаго Андрея Юродивого, святых великомучеников Никиты и Евстафия, святых Царственных страсторерпцев, преподобных отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным рабам Твоим (имя), избави нас от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти, от всякого зла и от врага льстивого, и от бури поносимыя, и от лукаваго избави нас, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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От редакции

О чем попросите сегодня Михаила Архангела?

Аноним, 19 сентября 2020 12:01
НВР:
Чтобы вернули долг
Аноним, 19 сентября 2020 14:06
НВР:
Помочь внуку Марку сдать ЗНО по английскому и поступить на магистратуру.Помоги рабу Божьему Марку Михаил Архангел и здоровья моим родным рабам Божьим Марку,Нине,Евгении,Натальи.Аминь.
Алена Жива, 19 сентября 2020 14:37
помощи в работе
Аноним, 19 сентября 2020 14:51
НВР:
О здоровье внучки Сашеньки
Аноним, 19 сентября 2020 14:52
НВР:Господб наш,прости меня!Прошу Архангела Михаила за сына своего ,раба божьего Михаила.Помолись у Господа нашего,за сына,за его здоровье,за благополучие.За спокойствие его,избави от лукавого и наставь на путь истинный.Помоги в дороге,на чужбине,помоги с кровом и добрыми людьми.Молюсь и преклоняюсь.Аминь.
Аноним, 19 сентября 2020 15:12
Помоги рабам !
Аноним, 19 сентября 2020 15:53
НВР:
Дай нам здоровье и благополучие.
Аноним, 19 сентября 2020 16:42
НВР:
Архангел Михаил дай мне раба божей Людмиле здоровья
Аноним, 19 сентября 2020 23:36
А раба божьего не надо разве ?
Виктория, 19 сентября 2020 17:26
НВР:
О исцелении сына
Ирина, 19 сентября 2020 17:50
Об исцелении дочери, о спокойной , веселой и благополучной жизни для нас.
Ирина, 19 сентября 2020 18:10
О возвращении мужа и отца в свою семью
Аноним, 19 сентября 2020 18:38
НВР:
О защите от вирусов. о семье и детях .
Аноним, 19 сентября 2020 18:40
НВР:
о решении сложных жизненных вопросов .
Ирина, 19 сентября 2020 18:45
О защите от вирусов.О семье и детях.
Аноним, 19 сентября 2020 20:53
О решении сложных жизненных вопросов, об избавлении от разрушающих отношений. Помощь в обретении своего жилища Аминь
Татьяна, 19 сентября 2020 23:36
Об исцелении моей матери, о здоровье для меня и всех близких, о рождении ребенка.

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