Молитва Архангелу Михаилу в Михайлово чудо 19 сентября 2020 года

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая.

Архангел Михаил помогает в тяжелых ситуациях

19 сентября – праздник в честь одного из самых любимых православных архангелов.

Архангел Михаил: в чем помогает

Архангел Михаил – покровитель и помощник в борьбе со злом, он защищает души умерших и охраняет врата рая, сообщает Главред.

Считается, что Архангел Михаил помогает тем, кто нуждается:

в исцелении;

в решении сложных жизненных вопросов;

в помощи в пути;

в помощи, если пострадали от войны или стихийного бедствия.

Молитва Архангелу Михаилу о защите

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертнаго и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Создателю нашему в час страшнаго и праведнаго Суда Его. О всесвятый, великий Михаиле Архистратиже! Не презри нас, грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков.

Молитва Архистратигу Михаилу (ежедневная)

Господи, Боже Великий, Царю безначальный! Пошли, Господи, Архангела Твоего Михаила на помощь рабам Твоим (имя). Защити, Архангеле, нас от всех врагов, видимых и невидимых.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Демонов сокрушителю, запрети всем врагам, борющимся со мною, и сотвори их яко овцы, и смири их злобные сердца, и сокруши их яко прах перед лицом ветра.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Архистратиже, шестокрылый первый княже, воевода Небесных Сил – Херувим и Серафим и всех святых.

О, Угодный Михаиле Архангеле! Хранителю неизреченный, буди нам великий помощник во всех бедах, скорбях, в печалях, в пустынях, на распутьях, на реках и на морях тихое пристанище.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Избави нас от всякия прелести лукавыя диавольския, егда услышишь нас, грешных (имя), молящихся Тебе, призывающих имя Твое Святое, ускори на помощь нам и услыши молитву нашу.

О, Великий Архангеле Михаиле! Победи вся противящееся нам, силою Честнаго и Животворящего Небесного Креста Господня, молитвами Пресвятыя Богородицы, святых Ангелов и святых апостолов, святаго пророка Божия Илии, святаго великого Николая, архиепископа Мир Ликийских чудотворца, святаго Андрея Юродивого, святых великомучеников Никиты и Евстафия, святых Царственных страсторерпцев, преподобных отец и святых святителей и мучеников и всех святых Небесных Сил.

О, Господень Великий Архангеле Михаиле! Помоги нам, грешным рабам Твоим (имя), избави нас от труса, потопа, от огня и меча, от напрасныя смерти, от всякого зла и от врага льстивого, и от бури поносимыя, и от лукаваго избави нас, великий Михаиле Архангеле Господень, всегда, ныне и присно и во веки веков. Аминь.