Двух зараженных коронаврусом выявили за сутки на 19 сентября в Бердске. Всего 271 больной

Вылечились от коронавирусной инфекции 265 бердчан за все врем пандемии.

Под наблюдением на ковид находятся 295 жителей Бердска

По данным оперативного штаба, на 19 сентября в Бердске под медицинским наблюдением по коронавирусу находятся 295 жителей города, из них детей - 211.

Выздоровели и выписались за все врем пандемии 265 пациентов. Но за сутки взяли еще анализы на коронавирусную инфекцию у 125 бердчан. Результаты тестов станут известны позже.

На утро субботы, 19 сентября, выявили двух новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в Бердске официально зарегистрирован 271 случай заболевания коронавирусом.