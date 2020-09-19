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"Дети вспотели - и класс на карантине": Нужно ли дать тепло в школы до начала отопительного сезона в Бердске?

12:16 19.09.2020, Анастасия Солодкова Фото: Пресс-центра мэрии Бердска
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До срока есть возможность запустить отопление в 10 бердских школах. Но есть ли в этом необходимость? Решение принимает директор школы и подает заявку, рассказал вице-мэр Захаров.

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Директора школ и детсадов Бердска сами решают, запускать отопление раньше срока или нет

Пока в школах Бердска не включили отопление. Но ситуация может измениться в любой момент, как только директора сделают заявку. Об этом "Курьер. Среда. Бердск" 18 сентября сообщил вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

-Школы будем подключать по заявкам. Если будет в этом необходимость. Ведь там, в отличие от детских садов, дети не спят. Провели совещание с управлением образования, если понадобится, то пусть директора школ подают заявки и будем подключать к теплу, - прокомментировал Захаров.

Но он отметил, что технически возможно подключить 10 бердских школ, пока не дали отопление в жилой фонд.

-Решение по ним принято, ждем решение от управления образования и школ. Мы же понимаем, что в классах не должно быть душно. Дети вспотели, вышли на улицу, их продуло, и класс на карантине, - высказался замглавы Бердска.

Напомним, что отопление во всем Бердске запустят не раньше 25 сентября. По словам директора муниципального Комбината бытовых услуг Олега Новичонка, это зависит от погоды - синоптики прогнозируют высокую температуру, поэтому нет смысла «отапливать воздух». Впрочем, в 17 детских садах и отделениях горбольницы батареи уже стали горячими - там, где система автономна и не «сидит» на теплосетях домов.

Отопительный сезон стартует тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице будет составлять +8 градусов в течение пяти дней, напомнил руководитель КБУ.

Постановления на тему начала отопительного сезона, подписанного главой города, пока нет. Дата обсуждается. Владимир Захаров тоже полагает, что раньше следующей пятницы отопление не запустят. По мнению Новичонка, и это «рановато», поскольку на улице ожидается потепление в конце сентября.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", ранее Захаров заявлял, что отопление дадут 15 сентября. Однако погода внесла свои коррективы в планы горадминистрации.
-Работать в режиме перетопа неправильно. Но в то же время смотрим на фактическую погоду. Ведь температура воздуха может быть выше норматива, а на улице - дожди. Из-за этого в квартирах создается не комфортная температура, влажность, - пояснял вице-мэр.

батареи жилой фонд карантин отопление школы Владимир Захаров Олег Новичонок
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От редакции

Нужно в школах включать отопление?

Аноним, 19 сентября 2020 12:22
Ну а теперь, власти, посмотрите на погоду за окном! В квартирах не комфортно, в школах м садиках дубак, на работе также. Вожу ребёнка на танцы в ДК, в фойе холодно, дети в чешках по ледяному полу ходят. До каких пор это издевательство из года в год будет?

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