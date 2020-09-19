Росгвардия отказалась судиться из-за мешающей вертолетам высотки с мэрией Новосибирска

Но полностью претензии по поводу 13-этажного здания у городского аэропорта еще не сняли. Но застройщик уже раздал ключи от квартир дольщикам.

Росгвардия в Новосибирске отказалась от иска к мэрии из-за высотки

Громкий спор Росгвардии и мэрии Новосибирска вокруг стройки возле аэродрома «Гвардейский» (бывшего городского аэропорта) внезапно получил неожиданный поворот. На сайте регионального Арбитражного суда появилась информация, что войсковая часть №3733 отозвала свой иск к горадминистрации.

30 июня 2020 года новосибирский застройщик «ВИРА-Строй» ввел в эксплуатацию жилой дом №1/1 на ул. Аэропорт. Спустя неделю компания начала выдавать ключи дольщикам ЖК "Аэропорт". Однако 22 июля войсковая часть Росгвардии №3733 подала в Арбитражный суд иск к мэрии Новосибирска с требованием признать разрешение на ввод дома недействительным.

По мнению истца, застройщик и администрация нарушили ряд норм, которые регулируют возведение высотных домов в опасной близости от аэродрома. Главная претензия заключалась в том, что 13-этажный дом высотой 42 метра препятствует безопасному выполнению полетов судов Росгвардии. Помимо опасности столкновения воздушного транспорта со строением, жильцам может угрожать и шум винтов вертолетов, утверждал истец.

Однако в суде заявили, что «заявление подано с нарушением требований, установленных статьей (статьями) 92, 125, 126, 199 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, а именно, не представлено доказательство направления заявления заинтересованному лицу».

В итоге Росгвардия отказалась от иска. А по закону в таком случае «повторное обращение в арбитражный суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается».