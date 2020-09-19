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Жестко избили оппозиционеров в палаточном лагере и сожгли их паспорта неизвестные в штатском под Красноярском

11:08 19.09.2020 Фото: © t.me/Maryasow
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Нападению подвергся лагерь политических активистов «Гражданского общества». Полиция предложила одному из спасшихся «вернуться и посмотреть, как там друзья».

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Активист Глеб Марьясов после нападения

Поздно вечером несколько неизвестных напали на туристический лагерь политических активистов «Гражданского общества», которые принимали участие в кампании по выборам в новосибирский горсовет, поддерживая кандидатов от коалиции «Новосибирск 2020». Активисты сообщили, что нескольких из них удерживали в заложниках. Называются фамилии политических активистов Владимира Дубовского, Глеба Марьясова, Владислава Ткачука и Степана Востротина. Вместе с ними была Дарья Чужакова.

«Выбежали какие-то бандиты в спортивках, начали кричать. Не как полиция, а по-другому. И затеяли драку. Мне еле как удалось прошмыгнуть и скатиться по склону. Я забрался на чью-то пустую дачу. Здесь никого нет, — сообщил ночью Тайге.инфо спасшийся активист Александр Разин. — Позвонил в полицию Емельяновского района, мне сказали, что я должен пойти, посмотреть, как там друзья. И начали пугать, что меня обвинят в проникновении на чужую собственность. Если моих друзей убили, то и меня могли убить. Они, наверное, хотят, чтобы школьник пошел как в американском боевике. У нас был поход. Политактивисты собрались отдохнуть, послушать лекции, без алкоголя даже. Не исключено, что это политически мотивированное нападение. Что это какие-то титушки».

По словам активиста Глеба Марьясова, нападавшие в балаклавах «избивали активистов довольно жестко». Пострадавшие сняли побои, некоторые уже дома. Сам Марьясов рассказал в соцсетях о гематомах на руках и ногах, из-за которых ему «трудно передвигаться».

избили кандидат лагерь нападение оппозиционер паспорт Гражданское общество
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