Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска

Разыскивается Мясоедов Илья Сергеевич 1987 года рождения, уроженец Новосибирска. Подозреваемый прописан в общежитии на ул. Зорге.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию

Отделом полиции №3 «Заельцовский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается Мясоедов Илья Сергеевич 01.05.1987 г.р., уроженец Новосибирска. Об этом 19 сентября сообщили в главке МВД по Новосибирской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1, ч. 1 ст. 264 УК РФ. Зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 10, ком. 182.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого (на фото), просят сообщить в полицию по телефонам: 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26, 8-952-935-58-56.