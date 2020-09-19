19.09
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Общество / Происшествия

Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска

11:22 19.09.2020 Фото: ГУ МВД по НСО
0

Разыскивается Мясоедов Илья Сергеевич 1987 года рождения, уроженец Новосибирска. Подозреваемый прописан в общежитии на ул. Зорге.

% name% title
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого, просят сообщить в полицию

Отделом полиции №3 «Заельцовский» управления МВД России по Новосибирску разыскивается Мясоедов Илья Сергеевич 01.05.1987 г.р., уроженец Новосибирска. Об этом 19 сентября сообщили в главке МВД по Новосибирской области.

Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ст. 264.1, ч. 1 ст. 264 УК РФ. Зарегистрирован по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 10, ком. 182.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемого (на фото), просят сообщить в полицию по телефонам: 232-10-74, 232-10-13, 232-10-26, 8-952-935-58-56.

ДТП полиция разыскивается сообщи Илья Мясоедов ГУ МВД по НСО
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Быстро найдут?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Бердск"Дети вспотели - и класс на карантине": Нужно ли дать тепло в школы до начала отопительного сезона в Бердске?
12:16 19-09-2020
Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт Минздрава
12:02 19-09-2020
Обязательно ставить прививки от COVID-19 туристам призывает эксперт Минздрава
Какие выплаты на детей положены семьям в Новосибирской области? Подробно
11:48 19-09-2020
Какие выплаты на детей положены семьям в Новосибирской области? Подробно
Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области
11:37 19-09-2020
Скончались мужчина 61 год и две женщины 73 и 83 лет от COVID-19 за сутки на 19 сентября в Новосибирской области
Делать ставки на тотализаторе впервые разрешили во время скачек на ипподроме Новосибирска
11:35 19-09-2020
Делать ставки на тотализаторе впервые разрешили во время скачек на ипподроме Новосибирска
Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска
11:22 19-09-2020
Розыск: Найти сбежавшего после ДТП водителя просит помочь полиция Новосибирска
6 ошибок в уходе за ногтями. Они убивают кожу рук и делают ногти ломкими
11:16 19-09-2020
6 ошибок в уходе за ногтями. Они убивают кожу рук и делают ногти ломкими
Жестко избили оппозиционеров в палаточном лагере и сожгли их паспорта неизвестные в штатском под Красноярском
11:08 19-09-2020
Жестко избили оппозиционеров в палаточном лагере и сожгли их паспорта неизвестные в штатском под Красноярском
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков 65
10:59 19-09-2020
Выволок за волосы: Интимное видео со своей невестой в день свадьбы получил чемпион мира по вольной борьбе Заурбек Сидаков
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным 20
10:56 19-09-2020
Мирослава Карпович намекнула на расставание с Павлом Прилучным