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Делать ставки на тотализаторе впервые разрешили во время скачек на ипподроме Новосибирска

11:35 19.09.2020 Фото: pixabay.com
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19 сентября состоится завершающий этап розыгрыша призов Большого Сибирского Круга 2020 года. Главный приз – Кубок губернатора Новосибирской области. Записано 98 лошадей и 48 наездников.

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В регионе состоятся масштабные конноспортивные соревнования

На Новосибирском ипподроме в субботу, 19 сентября, состоится завершающий этап розыгрыша призов Большого Сибирского Круга 2020 года. Главный приз – Кубок губернатора Новосибирской области. Участие в церемонии открытия примет замгубернатора Вячеслав Ярманов.

В программе 14 рысистых заездов и одна скачка, предусмотрены как личные, так и командные зачеты. Среди соревнующихся будут представители шести регионов – Новосибирской, Кемеровской, Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Республики Хакасия. Всего записано 98 лошадей, 48 наездников.

Гости мероприятия смогут сделать свои ставки на тотализаторе, который в этом году заработает впервые. Специальный дресс-код на скачках приветствуется.

Мероприятие состоится на Новосибирском ипподроме (ул. Станционная, 97). Начало в 13.00.

дресс-код ипподром розыгрыш ставки Вячеслав Ярманов
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